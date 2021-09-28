6 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الرقمي في الصين خلال عام .. 38.6 % من الناتج

ارتفع الاقتصاد الرقمي في الصين إلى 39.2 تريليون يوان (نحو 6.07 تريليون دولار أمريكي) خلال العام الماضي، مشكلا 38.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلاد، وبزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي.

جاء ذلك في تقرير حول تطور الإنترنت في الصين أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الإلكتروني خلال قمة ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي، التي افتتحت في ووتشن في مقاطعة تشجيانج في شرقي الصين.

وذكر التقرير أن حجم صفقات التجارة الإلكترونية المسجلة في الصين بلغ 37.21 تريليون يوان خلال 2020، بزيادة 4.5 في المائة عن 2019، بينما وصلت العائدات التشغيلية لقطاع خدمات التجارة الإلكترونية إلى 5.45 تريليون يوان، بزيادة 21.9 في المائة على أساس سنوي، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.

وقال تقرير آخر حول تطور الإنترنت العالمي إن الاقتصاد الرقمي أصبح خيارا رئيسا للبلدان في العالم للسعي إلى التحوط من تأثيرات جائحة كوفيد - 19 والمسارعة في التحول الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن البنية التحتية الجديدة للمعلومات أصبحت تدريجيا قوة دافعة للنمو الاقتصادي العالمي.

بينما أكد مسؤول صيني كبير في مجال الفضاء الإلكتروني أن البلاد تعتزم اتخاذ مزيد من الخطوات لكبح جماح شركات الإنترنت، مشيرا إلى وجود مخاوف في مجالات الاقتصاد المشترك، والرعاية الصحية عبر الإنترنت، والتوصيل الذكي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المسؤول شينج رونجهوا القول، أمام المؤتمر العالمي للإنترنت، أمس، إن كبح السلوك الاحتكاري و"التوسع غير المنضبط لرأس المال" من الأولويات القصوى لإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين.

وأوضح أن من المجالات، التي تتطلب إجراءات تنظيمية أقوى أيضا المركبات ذاتية القيادة والأنشطة، التي تعتمد على منصات إلكترونية.

وقال شينج أمام المؤتمر، الذي يعقد سنويا في مقاطعة جيجيانج: "إننا بحاجة إلى بناء أساس قانوني متين لجهود مكافحة الاحتكار ومنع التوسع غير المنضبط لرأس المال".

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينج المؤتمر لاستعراض عولمة القطاع الرقمي في الصين.

وفي سياق متصل، أنشأت شركة تصنيع السيارات الأمريكية تسلا مركزا للبيانات في الصين لتوطين جميع البيانات الناتجة عن أعمالها في البلاد، بما في ذلك الإنتاج والمبيعات والخدمات والشحن، وفقا لما قال رئيسها التنفيذي إيلون ماسك.

وقال ماسك في خطابه عبر دائرة الفيديو في قمة ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي 2021 "يتم تخزين جميع معلومات التعريف الشخصية بشكل آمن في الصين دون نقلها إلى الخارج. فقط في حالات نادرة جدا، على سبيل المثال، عندما يتم طلب قطع غيار من الخارج، تتم الموافقة على نقل البيانات دوليا".

وأشار ماسك إلى "أن أمان البيانات هو مفتاح نجاح السيارات الذكية والمتصلة. فهو لا يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الأفراد فحسب، بل إنه مهم أيضا للمجتمع بأسره".

وأضاف أن "تسلا" تعمل مع المنظمين لإيجاد أفضل حل لأمن البيانات.

وفي 2019، قامت "تسلا" ببناء أول مصنع عملاق لها خارج الولايات المتحدة في شانغهاي، بطاقة إنتاجية سنوية مصممة تبلغ 500 ألف وحدة. ومن المتوقع أن يحقق المصنع معدل توطين بنحو 90 في المائة في المصنع بنهاية العام الجاري.

إلى ذلك، ذكر مسؤول في وزارة التجارة الصينية أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين من المتوقع أن تبلغ 44 تريليون يوان (نحو 6.8 تريليون دولار أمريكي) في 2021.

وقال وانج بين المسؤول عند الوزارة في مؤتمر، إن الرقم المقدر سيسجل زيادة بنحو 12.5 في المائة عن العام الماضي و8 في المائة عن 2019.

وكشف وانج أنه نظرا للنمو على أساس شهري في النصف الثاني من 2020، سيصبح اتجاه النمو للاستهلاك على أساس سنوي "منخفض بعد مرتفع" على مدار العام الجاري، مضيفا أن الاستهلاك في البلاد سيواصل انتعاشه المستقر في الربع الرابع.

وفي عطلة اليوم الوطني المقبلة، التي من المتوقع أن يزدهر الاستهلاك فيها، تعزز الدولة مراقبة الأسواق وتوزيع المخزونات لضمان الإمداد الكافي للوازم اليومية.

وأظهر أحدث البيانات أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين زادت 2.5 في المائة على أساس سنوي إلى 3.44 تريليون يوان في آب (أغسطس)، حسب الهيئة الوطنية للإحصاء.