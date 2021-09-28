أسعار النفط ترتفع لليوم الخامس .. برنت قرب 80 دولارا

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على قفزات جديدة دفعت خام برنت إلى مستوى يقترب من 80 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

وتعود المكاسب السعرية إلى انتعاش واسع في الطلب على النفط الخام يفوق التقديرات السابقة خاصة مع تخفيف قيود مكافحة وباء كورونا في أغلب دول العالم، إضافة إلى استمرار تعطل الإنتاج الأمريكي بسبب أزمة أعصار إيدا، وزيادة وتيرة السحب السريع من المخزونات النفطية خاصة في ضوء أزمة ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الاعتماد على النفط كبديل له.

ومن المقرر إطلاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم تقرير التوقعات السنوي لـ2021 من خلال مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس، ومن المتوقع أن يقدم التقرير أحدث التقييمات الراهنة والمستقلبية لأساسيات السوق النفطية واستعراض تطورات العرض والطلب والمخزونات، والتركيز على آفاق الصناعة.

وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون "إن الارتفاع الواسع في أسعار النفط الخام في بداية تداولات الأسبوع يأتي ضمن إشارات تدل على أن سوق النفط الخام تضيق وسط أزمة الطاقة العالمية"، متوقعين استمرار صعود الأسعار، حيث يكافح العرض من أجل اللحاق بالطلب سريع الارتفاع.

وقال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن المكاسب السعرية القوية في بداية الأسبوع جاءت امتدادا لمكاسب لا تقل قوة في نهاية الأسبوع الماضي بفعل تسارع وتيرة تعافي الطلب، إضافة إلى أن المخزونات النفطية على مستوى العالم تنخفض بشكل حاد قبل حلول فصل الشتاء".

وأشار إلى أن وزراء الطاقة في مجموعة "أوبك+" الذين سيجتمعون في 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ستكون أمامهم ملفات وتحديات واسعة وحتى ضغوط من المستهلكين لزيادة الإنتاج بعدما أثبتت الزيادة الشهرية الحالية وقدرها 400 ألف برميل يوميا أنها تمثل نموا بطيئا لا يواكب مكاسب الطلب الواسعة، ما أدى إلى تزايد احتمالات حدوث عجز كبير في السوق حيث يتطلع التجار إلى إجراء جديد من جانب "أوبك+" يعزز التوازن بين العرض والطلب.

من جانبه، أوضح ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة أن التجار متفائلون بشأن التوقعات المستقبلية للسوق خاصة مع استمرارية المكاسب السعرية على المدى الطويل، لافتا إلى البيانات الصادرة عن مجموعة "جولدمان ساكس" التي تؤكد أن عمليات السحب من المخزونات هي الأكبر على الإطلاق.

وذكر أن مجموعة "أوبك+" ستواصل - على الأرجح - السياسات الهادئة وعدم التسرع في زيادة الإمدادات إلا بالقدر المناسب الذي من المتوقع أن يكون بالتأكيد أقل من وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط الخام والوقود، معتبرا الاجتماع المقبل سيركز على مراجعة سياسة الإنتاج بعد التمسك بزيادة العرض بمقدار 400 ألف يوميا في الأشهر الأخيرة، مرجحا أن تضاف إلى أجندة الاجتماع المقبل دراسة مخاطر أزمة الغاز الطبيعي التي تؤدي إلى زيادة الطلب.

من ناحيته، أكد ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات أن تكلفة الطاقة في الشتاء المقبل ستكون دون شك مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة خاصة إذا جاء شتاء هذا العام أكثر برودة كما هو متوقع، لافتا إلى بيانات صادرة عن مجموعة "سيتي جروب" تظهر أن أسعار النفط تتجه إلى مرحلة صعود قوي ومستمر خاصة في ضوء أزمة الغاز الراهنة، حيث ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لليوم الثالث وظلت مستويات المخزونات منخفضة قبل موسم الشتاء الذي يشهد تزايد احتياجات التدفئة.

وأضاف أن "أسعار النفط مدعومة أيضا بحالة تفاؤل متزايد بقرب حل مشكلة الديون في مجموعة "إيفرجراند" الصينية وتفادي تداعياتها على الاقتصاد العالمي إلى جانب عدم وجود أي مفاجآت متشددة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي"، مرجحا استمرار نمو الطلب على النفط بشكل مطرد وسط التعافي الاقتصادي المستمر بينما تظل توقعات العرض مستقرة بفضل انضباط الإنتاج من قبل "أوبك+".

بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية "إن معنويات السوق تستعيد عافيتها بوتيرة قوية خاصة مع مؤشرات نمو الطلب وتقلص مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي لتسجل بالفعل أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018".

وذكرت أن السوق قلقة من أنشطة المضاربين على ارتفاع أسعار النفط، لافتة إلى أن عديدا من السلع ربما تكون قد بلغت ذروتها ويمكن أن تكون مستعدة "للعودة إلى المتوسط"، مشيرة إلى أن صعود الدولار يضغط على أسعار النفط خاصة بعدما حقق مكاسب واسعة منذ حزيران (يونيو) الماضي بينما تحاول الصين كبح جماح أسعار النفط من خلال بيع نسبة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس لليوم الخامس على التوالي ووصل برنت إلى أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 ويتجه صوب 80 دولارا للبرميل وسط مخاوف بشأن المعروض في وقت يزداد فيه الطلب في بعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

وزاد خام برنت 1.15 دولار أو 1.5 في المائة إلى 79.24 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد الخام الأمريكي 1.07 دولار أو 1.5 في المائة إلى 75.05 دولار للبرميل وهو قرب أعلى سعر له منذ تموز (يوليو) بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

وفاجأ تعافي الطلب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" وواجهت صعوبات في رفع الإنتاج مع استمرار نقص الاستثمارات وتأجيل أعمال الصيانة بسبب الجائحة.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 76.21 دولار للبرميل الجمعة مقابل 75.44 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق رابع ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 74.14 دولار للبرميل.