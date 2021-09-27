البنك المركزي الألماني يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 5% مؤقتا

يتوقع البنك المركزي الألماني ارتفاعا حادا لمعدل التضخم في ألمانيا مقارنة بمستوياته الحالي بسبب خفض ضريبة القيمة المضافة خلال العام السابق.

وذكر البنك في تقريره الشهري الصادر اليوم الاثنين أنه "من منظور اليوم، فإنه من المحتمل أن تتراوح معدلات التضخم خلال الفترة من سبتمبر الحالي وحتى نهاية العام بين 4 و5%".

في الوقت نفسه يتوقع المحللون تراجع معدل التضخم بدرجة ملحوظة في بداية العام المقبل لكنه سيظل فوق مستوى 2% حتى منتصف العام.

وقال البنك المركزي إن اقتصاد ألمانيا واصل تعافيه الذي بدأه في الربيع الماضي ولكن بوتيرة أسرع. وبشكل عام فإنه من المحتمل نمو الناتج الاقتصادي لألمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بأقوى منه في الربيع الماضي، بحسب "الألمانية".

في الوقت نفسه لا يتوقع البنك المركزي عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الصيف الحالي، بسبب الصعوبات التي يواجهها من جانب الإمدادات في الصناعة.