ارتفاع الخسائر السنوية للخطوط القطرية إلى 4.1 مليار دولار

ارتفعت الخسائر السنوية للخطوط الجوية القطرية إلى مثليها لتبلغ 14.9 مليار ريال (4.1 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس إذ تعرضت سوق السفر طويل المدى لأضرار بفعل جائحة فيروس كورونا.

وأكدت شركة الطيران في نتائج أعمالها السنوية المنشورة اليوم أنها تلقت مليار دولار إضافية من الحكومة القطرية خلال السنة المالية علاوة على ملياري دولار تلقتها بالفعل.