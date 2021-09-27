إطلاق برنامج لدعم مندوبي التوصيل السعوديين

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج دعم مندوبي التوصيل في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والذي من خلاله يتم تمويل مندوبي التوصيل السعوديين عبر تمكينهم من امتلاك مركبات خاصة أو تقديم دعم نقدي لهم للاستفادة بالعمل في تطبيقات التوصيل؛ وذلك بهدف زيادة عدد المندوبين السعوديين ورفع نسبة التوطين في خدمات التوصيل، والارتقاء بجودتها، وتحسين تجربة المستفيدين.

ويستهدف البرنامج كافة المواطنين من الجنسين، خصوصا العاطلين عن العمل، ومن لا تشملهم قنوات التمويل التقليدية، بالإضافة إلى الراغبين في زيادة دخلهم الشهري، حيث يتيح هذا البرنامج الاستفادة من تمويل ميسر يمكن المستهدفين من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

ويُشترط للاستفادة من برامج التمويل، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاما، بجانب الحصول على وثيقة العمل الحر وألا يتجاوز مدة التمويل 40 شهراً للتمويل النقدي و60 شهراً لتمويل السيارات.

ويجسد هذا البرنامج أولى ثمار الاتفاقية الموقعة بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية التي تستهدف خلق فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع تطبيقات التوصيل الذي يشهد نموا متصاعدا بلغ معه المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري مليار ريال مسجلا نمو بنسبة 45% مقارنة بالربع الاول من عام 2020م.