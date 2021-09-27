الجبير يبحث مع السفير الإماراتي وسفير النرويج الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة نهيان آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.