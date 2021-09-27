مؤتمر القطاع المالي .. التغير المناخي تهديد حقيقي للاقتصادات

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أن التغير المناخي هو تهديد حقيقي على اقتصادات العالم وربحية الشركات وعلينا أن نعمل على تشريعات تعزز الاستثمارات لمواجهة التغير المناخي

وقال فهد المبارك خلال افتتاحه مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية أن المؤتمر سيناقش أهم القضايا المالية والمتغيرات الحالية والمستقبلية والتحديات الإقليمية والعالمية وموضوع الاستدامة وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وعالم الشركات.

من جهة أخرى أكد رئيس هيئة السوق المالية خلال كلمته في مؤتمر القطاع المالي أن مؤشرات تداول ستنهي العام 2021 على الأرجح بأكثر من 30 إدراجا.

وقال محمد القويز "قطعنا شوطا كبيرا في مجال تطوير القطاع المالي في السعودية ولمسنا شراكات محلية فاعلة في مجال التطوير والتعاملات المالية".

وحول موضوع السندات الخضراء أوضح رئيس المركز الوطني لإدارة الدين خلال المؤتمر : أن السندات الحكومية الخضراء ستصدر بحلول 2022 إن لم يكن قبل ذلك، مضيفا أن المملكة وضعت هدفا متوسط المدى للوصول الى الأسواق المالية المختلفة بأسعار معقولة.

وأشار هاني المديني أن التحول للطاقة النظيفة سيخفض استهلاك الإنفاق إلى 50 مليون دولار بحلول 2030.