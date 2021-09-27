دراسة: الأجسام المضادة تنمو عند التطعيم بلقاحي "أسترازينيكا" و"سبوتنيك لايت"

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الاثنين إن دراسة سريرية صغيرة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا ثم سبوتنيك لايت للوقاية من مرض كوفيد-19 أظهرت نموا كبيرا للأجسام المضادة لدى المشاركين.

واستندت النتائج إلى بيانات 20 شخصا من بين 100 شاركوا في الدراسة التي بدأت في أذربيجان في فبراير .

وقال الصندوق إن هؤلاء المشاركين حصلوا على جرعة من لقاح أسترازينيكا أولا ثم جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك لايت بعد 29 يوما، بحسب "رويترز" .

وأضاف "أظهرت نتائج التحليل المرحلي زيادة إلى أربعة أمثال أو أكثر في الأجسام المضادة المحايدة للبروتين إس في فيروس سارس-كوف-2 لدى 85 بالمئة من المتطوعين في اليوم السابع والخمسين من الدراسة".