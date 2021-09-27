أدنوك تستكمل الطرح العام الأولي لأدنوك للحفر بعد تلقي طلبات شراء بـ 34 مليار دولار

أكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الطرح العام الأولي لأسهم بقيمة 1.1 مليار دولار في شركة "أدنوك للحفر" التابعة لها.

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن طلبات الشراء التي تقدم بها المستثمرون تجاوزت 34 مليار دولار. ويوصف الطرح بأنه أكبر عملية بيع للأسهم في دولة الإمارات.

وباعت أدنوك مليار و760 مليون سهم عادي، تعادل 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر. وجاء سعر الطرح عند 2.30 درهم للسهم.

وستبقى أدنوك بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة..

ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من تشرين أول/أكتوبر .2021