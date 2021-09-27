الأسهم الأوروبية ترتفع بعد ارتياح بسبب الانتخابات الألمانية وصعود سعر النفط

ارتفعت الأسهم الألمانية إلى أعلى مستوياتها في عشرة أيام اليوم بعد أن خفضت الانتخابات الاتحادية فرص وصول ائتلاف يساري إلى الحكم في حين هللت بقية أسواق أوروبا لارتفاع أسعار النفط التي دعمت أسهم شركات البترول.

وقفز مؤشر داكس الألماني بنسبة واحد بالمئة ليقود الأسهم الأوروبية وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % في التعاملات المبكرة.

ومن المقرر أن يبدأ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الذي يمثل تيار يسار الوسط محاولة لتشكيل حكومة بعد فوزه بفارق ضئيل وهو أول فوز له منذ عام 2005 قائلا إنه يسعى لتشكيل حكومة بالتحالف مع حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار بحسب رويترز.

ورغم أن تشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا طويلا شعر المستثمرون بالارتياح لعدم حصول حزب لينكه اليساري المتشدد على نسبة خمسة بالمئة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان.

وقفزت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت مقتربة من 80 دولارا للبرميل وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات إذ تشهد أجزاء من العالم ارتفاعا في الطلب مع انحسار ظروف الوباء.