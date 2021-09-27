الأسواق الصاعدة والتأثير في الاقتصاد العالمي «2 من 3»

نظرا للضغوط التي تواجهها الصين فيما يتعلق بعملتها، وللمخاوف من أن تؤدي التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى إذكاء التضخم وإحداث زيادات حادة في أسعار الأصول، تتوخى الصين الحذر في السماح بدخول رأسمال أجنبي. فالمستثمرون الأجانب يحظر عليهم الاستثمار بمبالغ كبيرة في سوق الأسهم الصينية، وإن كان قد جرى فتح بعض القنوات ــ مثل التوسع الكبير في الحصص في إطار برنامج المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين. ولا تزال أسواق السندات الصينية متخلفة نسبيا. ونتيجة لذلك، تظل معظم التدفقات الداخلة إلى الصين في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتضمن عموما اقتناء حصة مسيطرة في مؤسسة تجارية. وحسب بيانات الصندوق، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الصين 260 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال الفترة 2010 ــ 2012. "وتتسق هذه الأرقام مع بيانات صادرة عن الهيئة العامة للنقد الأجنبي إلا أن وزارة التجارة الصينية تشير إلى أن هذه التدفقات الداخلة بلغت 110 مليارات دولار فقط سنويا خلال تلك الفترة".على أن ما يثير الاهتمام بدرجة أكبر هو أن التدفقات الرأسمالية الخاصة الخارجة من الصين زادت بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة. وقد كانت الصين تطبق ضوابط محكمة على التدفقات الخارجة إلا أنها قامت بمرور الوقت بإرخائها. ففي الفترة من 2004 إلى 2012، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الصين، وفقا لبيانات الصندوق، من صفر فعليا إلى أكثر من 100 مليار دولار. "تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للنقد الأجنبي إلى رقم أقل للتدفقات الخارجة، هو 62 مليار دولار في 2012، ولا تبلغ وزارة التجارة الصينية بيانات عن التدفقات الخارجة".وفي الواقع، لا تزال الصين تشجع ليس فقط شركاتها وإنما أيضا مستثمريها المؤسسيين ــ مثل صناديق الاستثمار المشترك وشركات المعاشات التقاعدية ــ على الاستثمار في الخارج. فقد قامت في 2006 بإنشاء برنامج المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين، على غرار برنامج المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين، لقصر الاستثمارات التي تنفذ في الخارج على حدود مقررة. ونتيجة لتلك التدابير، ظهرت أشكال أخرى من التدفقات الخارجة تلحق الآن بسرعة بالتدفقات الخارجة الرسمية للحصول على احتياطيات بالعملة الصعبة. وتشير البيانات الأولية في 2012 إلى أن الاحتياطيات انخفضت بصورة حادة حتى مع استمرار زيادة التدفقات الخارجة الأخرى، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.وقد أثارت هذه التطورات شواغل من أن تكون زيادة التدفقات الرأسمالية الخارجة دليلا على مخاوف المستثمرين المحليين بشأن آفاق النمو في الصين. وفي الواقع، يمكن أن تكون هذه التدفقات الخارجة ببساطة دليلا على اقتصاد آخذ في النضج، يسمح بتدفق رأس المال إلى الخارج "وإلى الداخل" بحرية أكبر. ومع تحول الصين إلى اقتصاد أغنى ومع زيادة تطور أسواقها المالية، على نحو يوفر للمستثمرين مزيدا من الفرص لتنويع حافظاتهم، يرجح أن تتواصل زيادة التدفقات الخارجة لرأس المال الخاص. ويرجح أن تنتهج الأسواق الصاعدة الأخرى مسارا مماثلا.يتحدد تكوين التدفقات الرأسمالية الخاصة الخارجة من أحد اقتصادات الأسواق الصاعدة بالضوابط التي تفرضها السلطات الحكومية على رأس المال ومستوى تطور الأسواق المالية. ونتيجة للمخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في التدفقات الخارجة إلى زعزعة استقرار النظم المالية المحلية، اتجه عدد كبير من اقتصادات الأسواق الصاعدة إلى فرض قيود على التدفقات الخارجة من رأس المال الخاص. ومع ذلك، أصبح لدى بعض هذه الاقتصادات استعداد متزايد للسماح لشركاتها بالاستثمار في الخارج. وشهدت الأعوام الأخيرة زيادة حادة في عمليات الاندماج والاستحواذ من جانب اقتصادات الأسواق الصاعدة. وتتضمن هذه العمليات قيام شركة في أحد اقتصادات الأسواق الصاعدة بشراء شركة في سوق صاعدة أخرى، وأحيانا يقوم كيان في أحد اقتصادات الأسواق الصاعدة بالاستحواذ على شركة في اقتصاد متقدم. وهناك عوامل كثيرة يحتمل أن تكون وراء هذا النشاط، منها رغبة الشركات في الأسواق الصاعدة في تنويع قواعد إنتاجها وزيادة اختراقها للأسواق الأخرى. ويمكن أيضا أن يؤدي شراؤها لشركات أجنبية إلى مساعدتها على اقتناء التكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها الشركات المحلية لرفع قدراتها الإنتاجية. وقد كانت هناك زيادة جديرة بالملاحظة في التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر من هذه الاقتصادات منذ منتصف العقد الماضي... يتبع.