منظمة الصحة: «دلتا» تطغى على سائر متحورات كوفيد الأخرى في العالم

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن المتحور دلتا طغى على المتحورات الثلاث الرئيسة المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم التي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جدا من العينات التي يتم فحصها.وقالت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد، إن "أقل من 1 في المائة من المتحورات المنتشرة حاليا هي من ألفا، بيتا، وجاما. متحور دلتا هو الطاغي فعليا حول العالم".وأضافت فان كيركوف خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "دلتا"، "أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة للفيروسات الأخرى المنتشرة والحلول مكانها"، مشيرة إلى أنه تم رصد "دلتا" في أكثر من 185 دولة.وتخضع جميع أنواع الفيروسات للتحور مع مرور الوقت، مثل "سارس – كوف - 2" الذي تسبب في كوفيد - 19.وأواخر عام 2020 مع بدء ظهور متحورات لفيروس كورونا شكلت خطرا أكبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفها إلى متحورات مثيرة للاهتمام وأخرى مثيرة للقلق.وقررت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تسمية المتحورات الناشئة على أحرف الأبجدية اليونانية لتجنب وصم الدول التي ظهرت فيها للمرة الأولى.وإلى جانب المتحورات الأربعة المثيرة للقلق، هناك أيضا خمسة أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام، لكن فان كيركوف قالت: إن ثلاثا منها هي "إيتا، يوتا، وكابا" جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة.وأوضحت "هذا يعود إلى التغير في الانتشار، فالمتحورات المثيرة للاهتمام تغلبت عليها المتحورات المثيرة للقلق. هي فقط لم تتمكن من الصمود".وتسبب فيروس كورونا في وفاة 4740525 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية أمس. وتأكدت إصابة 231483340 شخصا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الأغلبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.وسجلت أمس 6171 وفاة إضافية و378753 إصابة جديدة في العالم.وأدت مظاهرة ضد إجراءات فيروس كورونا، إلى اندلاع أعمال شغب، مطلع الأسبوع في ميلانو، طبقا لتقارير صحافية إيطالية أمس.فقد احتشد متظاهرون في الشوارع للاحتجاج على التطعيمات و"جواز السفر الأخضر" الجديد، اللازم للوصول إلى مجموعة مختلفة من المواقع. وفي نهاية الأمر، اشتبكوا مع رجال الشرطة وقوات الدرك الوطني الإيطالية "كارابينيري".وذكرت تقارير إعلامية، أن بعض المتظاهرين تعرضوا لإصابات طفيفة.واستخدم رجال الشرطة الهراوات لإبعاد المشاركين عن ميدان "بيازا دومو"، كما اندلعت احتجاجات ضد إجراءات الحكومة في مدن مثل روما وتريستا.وتعرض رجال الشرطة أيضا لاعتداء في العاصمة.ويمكن لحاملي جواز السفر الأخضر أن يثبتوا أنهم حصلوا على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا أو أنهم تعافوا من الفيروس. ويمكن أن يقدم أيضا دليلا على اختبار سلبي للفيروس.ووسع رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي أخيرا نطاق استخدام جواز السفر الأخضر. وإضافة إلى ذلك، لم يعد إجراء اختبار فيروس كورونا يتم مجانا.واعتبارا من 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يجب أن يقدم العاملون في القطاعين العام والخاص الشهادة للوصول إلى مكان عملهم. ودون جواز السفر الأخضر، لن يسمح لأحد بالتوجه إلى العمل.ومن خلال الإجراءات، تهدف الحكومة لتعزيز حملة التطعيم. وبحلول مطلع الأسبوع، تم تطعيم نحو 83 في المائة من الإيطاليين، فوق 12 عاما، مرة واحدة على الأقل، فيما حصل أكثر من 77 في المائة على تطعيم كامل.كما قررت مجموعة من خبراء فيروس كورونا، تابعة للحكومة أيضا تقديم جرعة تطعيم ثالثة، في المستقبل، لجميع الأشخاص فوق 80 عاما وللمقيمين في دور الرعاية.وحتى الآن، لم يتمكن سوى الأشخاص، الذين يعانون ضعف أجهزة المناعة، من الحصول على جرعة ثالثة.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 288 حالة وفاة و13792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 السابقة.وذكرت الوزارة أمس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز خمسة ملايين و533 ألف حالة.وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 119360 حالة وفاة.وذكرت أن نحو 6320 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز أربعة ملايين و944 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا).وسجلت فرنسا أمس 5370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 السابقة.كما سجلت البلاد عشر حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس.وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة ملايين و80 ألفا و675 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و157 حالة.وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس، أنه تم إعطاء 93 مليونا و817 ألفا و818 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى أمس.يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.وقالت شركة كينتور فارماسيوتيكال، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، إن وكالة تنظيم الصحة البرازيلية المعروفة باسم "انفيسا"، وافقت على المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لعقار "بروكسالوتاميد" لعلاج مرضى كوفيد - 19 في المستشفيات.وتم وضع الدراسة السريرية التي ستشمل عدة مناطق، ومن المتوقع أن تضم 1030 مريضا، لتقييم فاعلية وسلامة عقار "بروكسالوتاميد" على مرضى كوفيد - 19 في المستشفيات.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، عن الشركة المدرجة في بورصة هونج كونج قولها في بيان صحافي: إن البرازيل أصبحت رابع دولة توافق على إجراء التجارب السريرية لعقار "بروكسالوتاميد" بعد الولايات المتحدة، الصين، والفلبين.