«الصحة»: الأشواط المتبقية مهمة .. والبدء في إعطاء الجرعة الثالثة

قالت وزارة الصحة: إنها بدأت في إعطاء الجرعات التنشيطية، الثالثة، الإضافية لفئات محددة ذات أولوية، وفق المستجدات والتحديثات العلمية من المرضى المصابين بالفشل الكلوي أو من زرعوا أعضاء، مشيرة إلى أنه يجري حاليا الإعداد لشمول من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، ومر على منحهم الجرعة الثانية أكثر من ثمانية أشهر، بالجرعة المنشطة، وسيتم قريبا الإعلان عن التفاصيل حول ذلك.وقال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: الأشواط المتبقية مهمة جدا، والمؤشرات أثبتت أن المملكة دائما في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وكانت نموذجا يحتذى به.وأضاف، أن منطقة الباحة تتصدر نسب المحصنين بجرعتين من اللقاح في مناطق المملكة بـ67 في المائة، تليها الرياض 66.1 في المائة، ثم المنطقة الشرقية 65.5 في المائة، ومكة المكرمة 58.4 في المائة، وعسير 56.1 في المائة، والقصيم 55.5 في المائة، وجازان 53.7 في المائة، وتبوك 53.7 في المائة، وحائل 51.0 في المائة، والمدينة المنورة 50.7 في المائة، والحدود الشمالية 50.5 في المائة، ونجران والجوف 48.9 في المائة.وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في الرياض، أمس، أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 41 مليون جرعة، وأن أكثر من 18 مليون شخص استكملوا التحصين.وزاد: "أن الأبحاث مستمرة في تقديم لقاح كورونا للأطفال، وأن العالم يسعى لتغطية المجتمعات بلقاحات كورونا، وعلينا المسارعة باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة".وأكد أهمية أن يحرص الأشخاص المستهدفون بالجرعات التنشيطية على أخذها.وأعلن متحدث الصحة تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 546926 إصابة، بينها 2282 حالة نشطة، منها 244 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.وزاد: "أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 535950 حالة بشفاء 58 حالة إضافية، وتم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة".من جانبه، قال سعد آل حماد، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن 85 في المائة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا من موظفي وموظفات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نسبة المحصنين بجرعتين من موظفي القطاع العام 88 في المائة.وأوضح آل حماد، أن وزارة الموارد البشرية تابعت جهودها على مستوى مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت، في كل من القطاعين العام والخاص، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ونتج من ذلك 87.5 ألف جولة رقابية، و1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية سجلت على المنشآت، و3784 بلاغا تلقتها وزارة الموارد عن مخالفات الإجراءات الاحترازية. وشدد آل حماد على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.إلى ذلك، بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ (19870) مخالفة.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8682 مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية 2007، ومنطقة مكة المكرمة 1931، ومنطقة المدينة المنورة 1852، ومنطقة القصيم 1540، ومنطقة الجوف 1130، ثم منطقة حائل 1021، ومنطقة جازان 391، ومنطقة الحدود الشمالية 361، ومنطقة الباحة 355، ومنطقة تبوك 292، ومنطقة عسير 224، ومنطقة نجران 84.وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.