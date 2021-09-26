«نمو» تفقد 195 نقطة وسط تداولات 35 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.78 في المائة، لتغلق عند 24944 نقطة فاقدة 195 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 40 في المائة بنحو 23 مليون ريال، لتصل إلى 35 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 128 ألف سهم، لتصل إلى 266 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 45 في المائة بنحو 1000 صفقة، لتصل إلى 1231 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 21 في المائة، ليغلق عند 20.42 ريال، يليه سهم "بنان" بنحو 1.5 في المائة، ليغلق عند 59.30 ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 0.59 في المائة، ليغلق عند 68.70 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "موبي" بنحو 3.4 في المائة، ليغلق عند 132.40 ريال، يليه سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 1.79 في المائة، ليغلق عند 275 ريالا، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 1.5 في المائة، ليغلق عند 282.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 16 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة 6.5 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 4.6 مليون ريال.