3 عوامل تبشر بمكاسب نفطية واسعة .. السفر الأمريكي ونشاط الطرق الصيني واستبعاد الإغلاقات

توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار المكاسب السعرية للنفط الخام بعدما حقق مكاسب قياسية خلال الأسبوع الماضي دفعت خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام.

وتعود المكاسب إلى استمرار تعطل الإمدادات النفطية الأمريكية، إضافة إلى التراجع الحاد في مستوى المخزونات النفطية سواء في الولايات المتحدة أو الصين.

وأكدوا لـ"الاقتصادية"، أنه رغم احتمال حدوث تراجعات محدودة خلال الأسبوع الجاري لجني الأرباح والتقاط الأنفاس، إلا أن أساسيات السوق تحفز بشكل عام على مواصلة وتيرة الصعود وحصد المكاسب القياسية.

وذكر المختصون أن السوق النفطية تتأثر على نحو سريع وواسع بالبيانات المتلاحقة عن المخزونات النفطية في الولايات المتحدة إضافة إلى تطورات أزمة الجائحة، ولكن بشكل عام تراجعت المخاوف إلى حد كبير من تداعيات متغير "دلتا" من فيروس كورونا مع ظهور بيانات اقتصادية جيدة في الصين والهند والنجاح في الحد من الإصابات الجديدة.

وأشاروا إلى أن آفاق الطلب على النفط الخام قوية ومبشرة حيث لا توجد مؤشرات على عمليات إغلاق جديدة في أوروبا فضلا عن الانتعاش القوي في نشاط الطرق في الصين، إلى جانب قيام الولايات المتحدة بإلغاء حظرها على المسافرين الأجانب اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، معتبرين أن هذه العوامل مجتمعة ترفع احتمالات صعود أسعار النفط الخام بشكل كبير في الربع الأخير من هذا العام.

وقال روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" الدولية لخدمات الطاقة إن أسعار النفط الخام أقرب لمواصلة وتيرة المكاسب المتلاحقة في ضوء بيانات المخزونات الأمريكية التي أسهمت في الحفاظ على ميل صعودي لأسعار النفط حتى مع ارتفاع مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكر أن صعود الأسعار بات محور اتفاق واسع من أغلبية الدوائر البحثية والتحليلية في مختلف البنوك وشركات الطاقة الدولية في ضوء حقيقة أن نحو 16 في المائة من إنتاج النفط في ساحل خليج المكسيك الأمريكي لا يزال مغلقا بعد شهر تقريبا من إعصار إيدا وهي ظاهرة لم يكن أحد يتوقعها في ذلك الوقت.

من جانبه، أكد دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية أن صعود الأسعار سيستمر ويهيمن على الأسبوع الجاري خاصة في ضوء مؤشرات قوية على تعافي الطلب مقابل تقلص العرض، موضحا أن الخام الأمريكي ارتفع إلى أعلى سعر له منذ تموز (يوليو) الماضي حيث ظل الطلب قويا بينما لم يعد الإنتاج في خليج المكسيك إلى مستويات ما قبل الإعصار.

وأضاف أن انكماش المعروض النفطي العالمي بات حقيقة راسخة في ضوء بطء تعافي الإنتاج الأمريكي، مبينا أن إجمالي الإنتاج الأمريكي لا يزال أقل من 11 مليون برميل يوميا، حيث تعافى فقط نحو ثلث الانخفاض الذي تسببت فيه الأعاصير الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض مستوى مخزونات النفط الخام للأسبوع السادس على التوالي واستقرت عند مستويات أقل من الفترة المماثلة في 2019.

من ناحيته، ذكر بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة أن وضع السوق النفطية يعد بالفعل إيجابيا للغاية حيث تجاوز تداعيات الفترة السابقة التي هيمنت فيها أثار متغير "دلتا" وأدت إلى ضعف حاد سابق في الطلب العالمي، متوقعا أداء قويا للسوق في الربع الرابع من العام الجاري حيث تظل أساسيات العرض والطلب داعمة لأسعار السلع الأساسية مع اقتراب نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الحفارات الأمريكية - حتى وإن كان ببطء – يعكس الرغبة في مقاومة الاتجاه الهبوطي في الإمدادات النفطية الأمريكية ومن أجل الاستفادة من مستوى الأسعار الجيد والمعزز للاستثمار، ويتزامن ذلك مع انتشار أوسع للقاحات كورونا ما يدعم السفر خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخفيف قيود السفر للركاب الأجانب الذين تم تطعيمهم الأمر الذي له تأثير إيجابي في الاقتصاد العالمي وبالتالي في صناعة الطاقة أيضا.

بدورها، قالت أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية للطاقة إن التراجع غير المتوقع بالنسبة للمخزونات النفطية الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، يضع أسعار النفط الخام في وضع أفضل بلا شك على الرغم من ارتفاع مخزونات البنزين ولكن كان لها تأثير محدود في أسعار الخام.

وأشارت إلى أن السوق النفطية تدرك جيدا حجم التحديات الراهنة ومدى سرعة المتغيرات التي باتت السمة الأبرز في السوق خلال الأعوام الأخيرة، موضحة أن أسعار النفط الخام ستظل تحت تأثير طويل الأمد لاضطرابات الإمدادات الأمريكية إضافة إلى وتيرة سحب مرتفعة من المخزونات بهدف تعويض وتلبية طلب المصافي، متوقعة ارتفاع استهلاك النفط الخام العالمي بمقدار 370 ألف برميل إضافية يوميا إذا ظلت تكاليف الغاز الطبيعي مرتفعة - وفقا لتقديرات أوبك.

وكانت الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام الجمعة، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل 1.1 في المائة لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.9 في المائة ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولار.

وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ تموز (يوليو) 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.

وكان هذا هو الأسبوع الثالث من المكاسب لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط بسبب تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأمريكي بفعل الإعصار إيدا في أواخر آب (أغسطس).

وقالت لويز ديكسون كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي "مع اتجاه أسعار النفط لإتمام أسبوع آخر من المكاسب، تضع السوق في اعتبارها تأثيرا طويل الأمد لاضطرابات الإمدادات والسحب المحتمل من المخزونات الذي سيكون ضروريا لتلبية طلب المصافي".

وأضافت شركات الطاقة في الولايات المتحدة عشر منصات حفر للتنقيب عن النفط هذا الأسبوع، ما رفع عدد منصات النفط والغاز للشهر الـ14 على التوالي.