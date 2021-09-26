أعداد المشتغلين في مصر ترتفع بـ 3 ملايين في 2021 بعد التراجع عام 2020

أفادت بيانات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمصر اليوم الأحد بأن أعداد المشتغلين ارتفع بثلاثة ملايين فرد في الربع الثاني من العام الجاري، بعد التراجع عام 2020 .

وأظهر التقرير، الذي نشرته صفحة مجلس الوزراء على موقع فيسبوك، أن معدل البطالة سجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 ، فيما سجل معدل البطالة 9.6% في الربع ذاته من عام 2020 .

كما زادت أعداد المشتغلين في الربع الثاني من عام 2021 إلى 27 مليون مشتغل، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020 ، و26 مليون مشتغل عام .2019 وفي السياق ذاته، وصل حجم قوة العمل في الربع الثاني من 2021 لنحو 29.1 مليون فرد، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020 .

ولفت التقرير إلى أن الحكومة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية والإجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ على انتعاش سوق العمل، حيث سارعت الدولة إلى مساندة القطاعات المتضررة من أزمة كورونا، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدرا كبيرا من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات.