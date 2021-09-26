وزير النقل البريطاني : على الواقفين في طوابير البنزين التصرف كالمعتاد

طالب جرانت شابس وزير النقل البريطاني البريطانيين اليوم بالتصرف كالمعتاد وهم يشترون البنزين قائلا إنه لا يوجد نقص في الوقود وإن الحكومة تدخلت لتخفيف نقص في عدد السائقين الذين ينقلونه إلى محطات الخدمة.

وفي الأيام الماضية وقفت طوابير طويلة من السيارات في المحطات وانتظر سائقوها أدوارهم في التزود بالوقود لساعات عقب إعلان شركات النفط نقص في عدد السائقين تسبب بمشاكل في النقل من المصافي واضطر المشغلين للعمل بنظام الحصص في توزيع الإمدادات ودفع آخرين لإغلاق المحطات.

وقال لـ "سكاي نيوز" : هناك وفرة في الوقود ليس هناك نقص في الوقود في البلاد". ومضى قائلا "لذلك فإن أهم شيء هو أن يتصرف الناس كما اعتادوا وأن يملأوا خزانات سياراتهم كما اعتادو وبالتالي لن يقفوا في طوابير ولن تكون هناك أزمات أيضا أمام المضخات".

وأعلنت الحكومة اليوم عن خطة لمنح تأشيرات مؤقتة لـ 5 آلاف سائق شاحنة أجنبي. لكن كبار مسؤولي الشركات حذروا من أن هذا الحل قصير الأمد ولن يجدي في حل نقص حاد في العاملين ينطوي على مخاطرة بمشاكل كبيرة تتجاوز إمدادات الوقود وتشمل نشاط تجار التجزئة قبل عيد الميلاد.

ووصف شابس الذعر الناجم عن نقص الوقود بأنه "وضع مختلق" وحمل رابطة السائقين مسؤوليته. وقال "إنهم يحاولون جاهدين استقدام المزيد من السائقين الأوروبيين الذين يتقاضون أجورا أقل من البريطانيين".