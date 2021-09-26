إيداع 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

أعلن (صندوق التنمية العقارية) اليوم إيداع 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر سبتمبر 2021. وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم. لافتا إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى سبتمبر تجاوز 31 مليار ريال.

وأفاد أن التكاملية في تقديم الخدمات الإلكترونية بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من المصارف وشركات التمويل والتطوير والعقاري يأتي بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%. مؤكدا الحرص على إيداع الدعم الشهري في موعده بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بحلول 2030.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات القرض المدعوم من خلال 43 خدمة إلكترونية وتقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".