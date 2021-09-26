المجر توقع اتفاقية لمدة 15 عاما للغاز الطبيعي مع "جازبروم"

ذكرت رسالة بالبريد الالكتروني من وزارة الخارجية في بودابست أن المجر ستوقع على اتفاقية طويلة المدى للغاز الطبيعي مع شركة "جازبروم" الروسية للعملاقة للطاقة، غدا الاثنين، حسب وكالة "بلومبرج".

وطبقا لدعوة صحفية، تم إرسالها اليوم الأحد، سيوقع اليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم" ووزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، الاتفاقية في العاصمة المجرية.

وكانت المجر قد اتفقت الشهر الماضي مع شركة "جازبروم" على تعاقد لمدة 15 عاما لتوريد 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.