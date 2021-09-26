الصين تتوقع نمو مبيعات السيارات هذا العام بعد 3 سنوات من التراجع

من المحتمل أن تسجل مبيعات السيارات في الصين نموا في عام 2021، ينهي ثلاث سنوات من التراجع، وفقا لما قاله نائب رئيس قسم ترويج الاستهلاك في وزارة التجارة، وانج بين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وانج القول في مؤتمر صحفي اليوم : "تأثر التراجع في الآونة الأخيرة في مبيعات السيارات الجديدة الشهرية بقاعدة أعلى في العام الماضي".

وأضاف أن هذا التراجع تأثر أيضا بـ"تضاؤل المعروض من الرقائق الإلكترونية للسيارات واستقرار السوق بعد سنوات من النمو السريع".