الإنتهاء من إجراءات استحواذ "صندوق مشاركة ريت" على فندق جاردينو بـ 85.5 مليون ريال

أعلنت شركة مشاركة المالية عن إتمام جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الإستحواذ على فندق جاردينو الذي يقع في الرياض، وقد تم الإنتهاء من نقل ملكية العقار لصالح صندوق مشاركة ريت وبلغت قيمة الاستحواذ 85.5 مليون ريال، تم تمويله كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تم توقيع ملحق عقد إيجار مع المستأجر "شركة مسكن السلام للتطوير والإستثمار التجاري" يتضمن انتقال كافة الحقوق والإلتزامات المترتبة على عقد الإيجار من المالك السابق الى المالك الحالي "الصندوق" ويمتد عقد الايجار لمدة 10 سنوات تبدأ من 1 /11 /2021م حتى 31 /10 /2031م ، والمدة ملزمة بموجب سندات لأمر مستلمة مقدمًا من المستأجر، ويبلغ متوسط الدخل السنوي خلال مدة العقد حوالي 7.8 مليون ريال ، مع العلم بأن قيمة إيجار السنة الأولى البالغة 7 مليون قد تم قبضها مقدماً.

وأوضح مدير الصندوق بأن الأثر المالي لهذا الإستحواذ سيكون إيجابيًا من خلال زيادة أرباح الصندوق وتقليل مخاطر تدني معدلات صافي الارباح أو انخفاض إيرادات الصندوق مستقبلًا ، كما أن امتداد عقد الإيجار لفتـرة طويلة وإلزاميته سيكون له الأثر في تحقيق وفورات نقدية للصندوق.