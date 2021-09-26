ضمن إطار رؤية تطوير الدفاع .. السعودية تشارك بتمرين رباعي في اليونان

اختتم يوم الخميس الماضي، التمرين الرباعي المشترك في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة في القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الخاصة الإماراتية، والقوات الخاصة وقوات الصاعقة والمظلات في الجيش المصري، وقوات العمليات الخاصة المشتركة اليونانية، بحضور نائب وزير الدفاع اليوناني، ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، وقادة القوات في وزارة الدفاع اليونانية، وسعد العمار سفير خادم الحرمين الشريفين في اليونان، واللواء الركن سلطان إسلام مساعد قائد وحدات المظليين والقوات الأمن الخاصة.ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار رؤية تطوير وزارة الدفاع والخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية الملكية السعودية لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية، ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، التي تحرص على تنظيمها وإعدادها وتنفيذها تحقيقا للأهداف الوطنية المرسومة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.