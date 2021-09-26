789 مليار دولار خسائر الفلبين في الأعوام الـ 40 المقبلة بسبب الجائحة

توقع وزير فلبيني بارز أمس بلوغ الخسائر الاقتصادية في البلاد، الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والإغلاق، في الأعوام الـ40 المقبلة، أكثر من 40 تريليون بيزو (789 مليار دولار).

وذكر كارل كيندريك تشوا، وزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي أنه في العام الأول من الجائحة فقط، خسرت الفلبين 4.3 تريليون بيزو، بسبب خسائر في العائدات والإنتاجية والاستثمارات.

وأضاف تشوا في بيان، نقلا عن تقييمات صادرة عن الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، مع مساعدة شركاء في التنمية، "تشير تقديرات التكاليف الحالية والمستقبلية إلى أن هناك 41.4 تريليون بيزو، فيما يتعلق بصافي القيمة الحالية".

وأضاف "نتوقع أن يتلاقى الاقتصاد مع مسار النمو السابق للجائحة، بحلول العام العاشر. بينما سنتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022، أو أوائل عام 2023، سنستغرق عديدا من الأعوام الأخرى، قبل أن نتلاقى مع مسار النمو الأصلي لدينا".

وذكر أنه من المحتمل أن يكون الاستهلاك والاستثمارات أقل، في الأعوام العشرة المقبلة، بسبب تراجع الطلب في قطاعات، تتطلب تباعدا اجتماعيا مثل السياحة والمطاعم والنقل العام.

وبلغ إجمالي حصيلة الإصابات في الفلبين أكثر من 2.47 مليون حالة، حتى أمس، بينما بلغت حصيلة الوفيات 37.4 ألف حالة. وتم تطعيم أكثر من 19 مليون شخص، أو أكثر من 17 في المائة من السكان، بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وأبقى البنك المركزي الفلبيني على معدل الفائدة عند 2 في المائة خلال الاجتماع السابع على التوالي، وذلك في ظل خروج الاقتصاد تدريجيا من إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن أسعار المستهلكين سترتفع بصورة أسرع من المتوقع خلال الأعوام المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن البنك المركزي أبقى على معدل الفائدة عند 2 في المائة، كما توقع عدد من محللي "بلومبيرج".

وقال محافظ البنك المركزي بنجامين ديوكنو "التوقعات بشأن التعافي ما زالت تتعلق بإجراءات منع حدوث تداعيات سلبية أعمق للاقتصاد الفلبيني".