انطلاق موسم الرياض 20 أكتوبر .. 7500 يوم فعالية و10 معارض عالمية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه إطلاق موسم الرياض 2021، في 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت شعار «تخيل أكثر»، على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، في 14 منطقة.

وقال تركي آل الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إن تفاصيل موسم الرياض ستعلن في مؤتمر صحافي في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مؤكدا أن الموسم سيشهد مفاجآت غير مسبوقة.

وأوضح آل الشيخ أن هذا الموسم الذي تنظمه أياد سعودية سيبهر العالم، مشيرا إلى أنه يشتمل على 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، وست حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى عشرة معارض عالمية، وإقامة 350 عرضا مسرحيا، و18 مسرحية عربية، وست مسرحيات عالمية، إضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلا عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض إلى أن تكون عاصمة المملكة وجهة ترفيهية سياحية؛ ليرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

وكان تركي آل الشيخ؛ قد أعلن إقامة مباراة تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق مكون من نجوم الهلال والنصر السعوديين، خلال موسم الرياض.

وحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الراغبين على انتهاز فرص الوظائف الكبيرة التي يوفرها موسم الرياض الثاني، والاستفادة المادية والاقتصادية من خلال فعاليته والزخم الذي يصاحبها على كل الأصعدة.

وأشار في تغريدات نشرها على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن كثيرين استفادوا من موسم الرياض الأول ممن اجتهدوا وثابروا وانتهزوا الفرص، من سائقي أوبر وأصحاب المطاعم والمقاهي والفود ترك وأصحاب العقار والإيجار والمقاولين وشركات الخدمات اللوجستية والفنادق.