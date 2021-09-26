روسيا: تفادي التبعات السلبية للجائحة على الاقتصاد كان مهمة مستحيلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي تمكن من تجاوز الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكن ليس بإمكان جميع مواطني البلاد الشعور بذلك فورا.

وقال بوتين أثناء اجتماع عقده مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس الدوما أمس:" إن تفادي أي تبعات سلبية للجائحة على اقتصاد البلاد كان مهمة مستحيلة، غير أن روسيا تتعامل مع المشكلات القائمة بطريقة أفضل من كثير من الدول الأخرى"، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أرتي) بالعربي الروسية.

وأقر الرئيس الروسي بأن الجائحة أسفرت عن انخفاض دخل المواطنين وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن السلطات الروسية حاولت قدر الإمكان تقليص الأضرار من خلال تقديم مساعدات واسعة النطاق للذين فقدوا الوظائف والعوائل ذات الأطفال ودعم القطاعات الاستراتيجية وضمان تعافي الاقتصاد على وجه السرعة.

وأضاف بوتين: "وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة، لقد عدنا حتى الآن إلى مستوى ما قبل الجائحة، لكن بطبيعة الحال ليس بإمكان جميع مواطنينا للأسف الشعور بهذه الديناميكية الإيجابية فورا في حياتهم".

وشدد بوتين على بعض الأولويات الحالية منها تقليص مستوى الفقر في البلاد إلى الحد الأدنى وتحسين ظروف المعيشة والتطور والتعليم ومنح المواطنين وصولا أوسع إلى التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى مواصلة إصلاحات هيكلية في الاقتصاد لمصلحة القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وارتفع فائض الحساب الجاري لروسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 69.7 مليار دولار، مقابل 25.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن البنك المركزي الروسي مطلع الشهر الجاري، أن فائض الحساب الجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أعوام.

وكان العامل المحدد لهذه الزيادة هو نمو فائض الميزان التجاري بمقدار 1.8 مرة نتيجة ارتفاع أسعار كل من صادرات الطاقة والسلع الأخرى، حيث زادت الصادرات بوتيرة أسرع من زيادة الواردات.

وبلغ صافي تدفق رؤوس الأموال إلى روسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 51.1 مليار دولار، مقابل 35.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، سجل معدل التضخم في روسيا في آب (أغسطس) الماضي أعلى مستوى في خمسة أعوام، ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيقرر رفع الفائدة الرئيسة بمعدل أكبر اليوم.

وأعلنت هيئة الإحصاء الاتحادية البارحة الأولى، أن معدل التضخم السنوي سجل 6.7 في المائة، في آب (أغسطس)، بينما ارتفع المعدل الأساسي، الذي لا يشمل السلع سريعة التقلب مثل الوقود والمنتجات الغذائية إلى 7.1 في المائة.

وقوضت البيانات الجديدة الآمال في إمكانية أن تكون ضغوط الأسعار قد بدأت في التراجع، وزادت المخاوف من أن توقعات التضخم ستستمر في الارتفاع. ورفع المركزي الروسي أسعار الفائدة بـ225 نقطة أساس منذ مطلع العام. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في حزيران (يونيو) 2021 إلى مستواه ما قبل الجائحة، لكن تأثير الفيروس المستجد لا يزال قائما.