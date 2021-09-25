تقييد حركة الشحنات في ميناء أمريكي لإصلاح أضرار انهيار رافعة أوائل الشهر الحالي

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تقييد حركة الشحنات من محطة بميناء بالساحل الغربي الأمريكي تتعامل مع نحو 20 % من صادرات وجبات فول الصويا في البلاد بينما لايزال إصلاح الأضرار الناتجة عن انهيار رافعة أوائل الشهر الحالي جاريا، ما يمثل أحدث انتكاسة في تدفقات التجارة العالمية.

وانهارت رافعة في منشأة التصدير التابعة لشركة "ايه جي بروسيسينج" في أبردين في واشنطن في الأول من سبتمبر بينما كان يتم تحميل سفينة لنقل مواد غير معبأة ، وفقا لمصدر مطلع ولإشعار وكيل الشحن للعملاء اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد الإشعار بأن إصلاح الضرر يمكن أن يستغرق شهورا .

ورفضت "ايه جي بروسيسينج" ومقرها اوماها بولاية نبراسكا التعقيب على الحادث .

وتضيف هذا التعطيل في الشحن عقبة أخرى في سلاسل الإمداد العالمية فيما لاتزال الولايات المتحدة تتعافى من فوضى في عمليات التصدير ناتجة عن إعصار أيدا في خليج المكسيك الذي يضم أكثر ميناء زراعي اكتظاظا بالحركة في الولايات المتحدة.

وتتعامل المحطة الواقعة في ميناء جرايز مع الجزء الأكبر من وجبات فول الصويا الأمريكية التي تشحن إلى آسيا من الساحل الغربي.