مطارات ألمانيا: تضاعف عدد الركاب خلال العطلة الصيفية 2021

سافر عدد كبير من الأشخاص على متن رحلات جوية في ألمانيا خلال عطلة الصيف هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2020 - لكن لم يتم الوصول بعد إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا. وأعلن الاتحاد الألماني للمطارات اليوم السبت أنه خلال فترة الـ 12 أسبوعا من هذا العام التي شملت العطلات الصيفية في الولايات الألمانية، استخدم 6ر28 مليون مسافر مطارا ألمانيا كنقطة انطلاق أو وجهة لقضاء عطلاتهم.

ورغم أن ذلك يعني زيادة قدرها 9ر14 مليون مسافر مقارنة بموسم العطلات الصيفية لعام 2020، فإنه يزيد قليلا عن نصف عدد الركاب خلال نفس الموسم في عام 2019، أي قبل أزمة كورونا. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، رالف بيزل: "يرغب الناس في السفر جوا من جديد، رغم لوائح السفر المتغيرة باستمرار وفقا للوضع الوبائي... بناء على أرقام الحجز، يمكن توقع أن المستوى الجيد الحالي سيستمر في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ومع نهاية موسم العطلات، عاد الطلب أيضا على رحلات العمل". وبحسب بيانات الاتحاد، تستمر المطارات في خسارة مبيعات بقيمة حوالي 250 مليون يورو شهريا. وقال بيزل: "كما كان الحال العام الماضي، ستغلق المطارات الألمانية أيضا بخسارة تقدر بمليارات اليورو في عام 2021". وذكر بيزل أنه بالإضافة إلى إجراءات النظافة، فإن التحدي الذي يواجه المطارات هو أن الرحلات خلال أزمة كورونا يتم حجزها قبل فترة قصيرة من موعدها، موضحا أن هذا يعقد السيطرة على العمليات التشغيلية في المطار.