"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الإنتشار.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (39) حالة مؤكدة وتعافي (50) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2296) حالة منها (255) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546882) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (535892) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8694) حالة.