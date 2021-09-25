السودان : مخزون النفط يكفي البلاد 10 أيام فقط

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين على عبيد، اليوم ، أن مخزون النفط يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز 10 أيام.

وناشد الوزير في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، الأهالي بشرق السودان إلى السعي من أجل التوصل لحلول عاجلة لتجنيب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية، مبيناً أن خط أنابيب وارد المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق كما توقفت محطات الضخ مما يعني توقف وارد المنتجات البترولية .

وأشار الوزير إلى استمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعية.

وأكد عبيد أن العمل في خط أنابيب خام البترول، الذي يعمل علي تصدير بترول إلى جنوب السودان ومد محطة ام دباكر للكهرباء بالخام، والذي يمد مصفاة الخرطوم بالخام بصورة جزئية، لا يزال مستمرا في الإمداد ويعمل بصورة طبيعية.

وأضاف أن توقف الصادر بسبب منع إحدى البواخر من نقل الخام أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء بشائر وهذا لن يستمر أكثر من 10أيام بعدها ستمتليء المستودعات بالخام وبالتالي الخط الناقل مما يجعله عرضه للتجمد والتلف.

وأعرب الوزير عبيد عن أمله في أن يتم الوصول لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم لتفادي كل هذه الخسائر و الأضرار.