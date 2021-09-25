19 أكتوبر موعد تصويت حملة الأسهم على مقترح الاستحواذ على موريسون البريطانية

حددت سلسلة متاجر دبليو إم موريسون البريطانية التاسع عشر من أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لحملة الأسهم للتصويت على مقترح استحواذ متنازع عليه بشدة بقيمة 7 مليار جنيه إسترليني (9.6 مليار دولار) من جانب شركة الأسهم الخاصة الأمريكية كلايتون دوبلير آند رايس. نشرت رابع أكبر سلسلة بقالة بريطانية وثائق اليوم السبت قائلة إن حملة الأسهم سوف يقررون نتيجة ما يمكن أن يكون أكبر صفقة استحواذ خاصة في البلاد خلال عقد.

ويحتاج الأمر إلى تصويت بنسبة 75 % أو أكثر لإتمام صفقة كلايتون دوبلير آند رايس ، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

غير أن كلايتون دوبلير آند رايس لايزال يمكن أن تواجه تحديا من اتحاد شركات بقيادة مجموعة فورترس الاستثمارية الأمريكية التي كانت تطارد سلسلة البقالة طوال الصيف ولم تعلن بعد ما إذا كانت سوف تنسحب .

وقالت موريسون في الوثيقة إنه نظرا لأن كلا من كلايتون دوبلير آند رايس وفورترس لم تعلنا بعد عرضهما النهائي، فأن هناك "وضعا تنافسيا " قائما ونتيجة لذلك من المرجح إقامة مزاد لحل المسألة. ومن المتوقع أن تعلن لجنة الاستحواذات البريطانية ،وهي كيان يشرف على عمليات الاستحواذ في البلاد ، شروط عملية المزاد قريبا.

يعكس التنافس على موريسون استمرار الأهتمام بالمتاجر الكبيرة البريطانية عقب الاستحواذ على "أسدا" وهو ثالث أكبر بقالة في المملكة المتحدة بقيمة 6.5 مليار جنيه إسترليني أوائل العام الجاري.