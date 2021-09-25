بعد تأكد نجاحه .. الصحة العالمية توصي باستخدام عقار من الأجسام المضادة لعلاج كوفيد

أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام علاج يجمع بين نوعين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وهما مزيج من كازيريفيماب وإيمديفيماب طورته شركة ريجينيرون الأمريكية وروش السويسرية، لعلاج مجموعة محددة من مرضى كوفيد - 19، بعد أن أكدت دراسات نجاحه في علاج الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في حالات الإصابات الشديدة وتقليل خطر الوفاة، وكذلك لعلاج المرضى الذين يعانون استجابة مناعية شديدة لمقاومة الفيروس، والمصابين بمرض نقص المناعة وكبار السن.وأكدت المنظمة، أن هذا العلاج يقلل من خطر الموت أو دخول المستشفى طوال مدة الأعراض. خاصة الأشخاص الذين لم يطوروا أجساما مضادة طبيعية.وأعلنت المنظمة في بيان عن محدودية المعروض من هذا العقار وارتفاع سعره، داعية منتجيه إلى زيادة الإنتاج.وأشارت إلى مفاوضات تجريها مع شركة روش بشأن تخفيض السعر أو التبرع بعدد من الجرعات. كما دعت شركات تطوير الأدوية إلى توفير منتجات وخيارات علاجية جديدة تتكيف بشكل أفضل مع الاحتياجات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 42.7 مليون إصابة حتى صباح أمس.وكان لدى ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة وبلغت 4.67 مليون.ووصل إجمالي الوفيات إلى 684 ألفا و360 وفاة.ووصل عدد الجرعات المعطاة إلى 387 مليونا و821 ألفا و704 جرعات.وسجلت روسيا أمس أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا بلغت 828 وفاة خلال الـ24 ساعة السابقة، بعد ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بالمتحورة دلتا وحملة التلقيح البطيئة.وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بكوفيد - 19 في روسيا إلى 202273 وفاة، هي الأعلى في أوروبا.واتهمت السلطات بالتقليل من خطورة تفشي الوباء.وبموجب تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، ذكرت وكالة الإحصاء "روستات" أواخر آب (أغسطس) أن روسيا سجلت أكثر من 350 ألف وفاة.وتشهد روسيا، خامس أكثر الدول تضررا في العالم بالوباء مع تسجيلها أكثر من سبعة ملايين إصابة، ارتفاعا في عدد الإصابات منذ الشهر الماضي مع تراجع حملة التلقيح، وقد ازدادت حدة بدءا من منتصف الشهر الجاري فيما حذر مسؤولون من ارتفاع الحالات الخطرة التي تستدعي دخول المستشفى.وقالت نائبة رئيس بلدية موسكو أناستازيا راكوفا: إن المتحورة دلتا الشديدة العدوى تمثل الآن كل الإصابات في العاصمة الروسية.وحدد الكرملين في البداية هدفا يتمثل في تلقيح 60 في المائة من سكان روسيا بالكامل بحلول أيلول (سبتمبر)، لكنه تخلى عنه في وقت لاحق رغم توافر اللقاحات المجانية منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).ويشكك السكان في اللقاحات فيما أظهرت استطلاعات رأي مستقلة أن أغلبية الروس لا يخططون لتلقي اللقاح.وحتى أمس تلقى 28 في المائة فقط من السكان اللقاح بشكل كامل وفق موقع "جوجوف" المتخصص.واستقال مفوض الصحة في نيويورك، الذي عينه الحاكم السابق للولاية أندرو كومو، وسط انتقادات له على خلفية التقليل من أعداد الوفيات في دور رعاية المسنين. وقالت الحاكمة كايثي هوكل التي خلفت كومو الشهر الماضي بعد تنحيه: إنها قبلت استقالة هاورد زاكر. وأضافت أنه سيواصل مهماته حتى تعيين سلف له. وزاكر الذي تولى المنصب في 2015، واجه ضغوطا على خلفية إدارة الجائحة. وارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات في ولاية نيويورك إلى 55 ألف وفاة في آب (أغسطس)، بعدما أضافت هوكل 12 ألف وفاة إلى الحصيلة المعلنة. تسبب فيروس كورونا في وفاة 4725638 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية أمس.وتأكدت إصابة 230520700 شخصا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الأغلبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.وسجلت أمس 10235 وفاة إضافية و517024 إصابة جديدة في العالم. وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة في الحسبان معدل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد - 19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسميا.وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.