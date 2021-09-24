نوفاك: روسيا ستظل مورد طاقة يعتمد عليه في الأسواق العالمية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم في خطاب ألقاه عبر الدوائر التلفزيونية أمام مؤتمر الأمم المتحدة للطاقة إن روسيا ستظل موردا للطاقة يعتمد عليه للأسواق العالمية.

كان نوفاك يتحدث على خلفية شكاوى من أن شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم لا تفعل ما يكفي لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث ترتفع أسعار الغاز.

وبحسب (رويترز) تقول جازبروم إنها تفي بالتزاماتها التعاقدية بشأن إمدادات الغاز لكامل عملائها.

