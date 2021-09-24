الصين تعتزم تأسيس شركتين عملاقتين للمعادن الأرضية النادرة

تعتزم الصين تأسيس شركتين عملاقتين لتعدين المعادن الأرضية النادرة، من أجل زيادة قدرتها على التسعير في الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن الحكومة تهدف إلى توحيد صفوف جميع شركات تعدين ومعالجة المعادن النادرة تحت مظلة شركتين كبيرتين، أحدهما في الشمال والأخرى في الجنوب.

وسوف تشرف الشركة التي ستقام جنوبي البلاد على المعادن النادرة المتوسطة إلى الثقيلة، فيما ستتولى شركة الشمال السيطرة على كافة المعادن الخفيفة، ولم يتضح موعد استكمال الدمج بين شركات تعدين المعادن النادرة في البلاد.

وتعمل بكين منذ سنوات على إعادة هيكلة الصناعة في إطار ست شركات تسيطر عليها الدولة، وتأمل من خلال عملية الدمج إلى الاحتفاظ بهيمنتها على انتاج هذه المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تسيطر على 70 بالمئة من انتاجها، في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة وأوروبا إلى تطوير انتاجهما الخاص من هذه المعادن وسلاسل الامداد وتنويع مصادر الاستيراد بمعزل عن الصين.