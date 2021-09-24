قالت شركة رويال دتش شل اليوم الجمعة إنها استكملت عبر وحدتيها شل مصر وشل النمسا بيع أصول منبع في الصحراء الغربية في مصر إلى شيرون بتروليم كوربوريشن وكيرن إنرجي.
وتشمل الصفقة، التي أعلن عنها في مارس وتبلغ قيمتها 926 مليون دولار، حصة شل مصر في 13 امتيازا بريا وحصتها في شركة بدر الدين للبترول، بحسب ما نشرت "رويترز".
وذكرت الشركة في بيان أن الصفقة حصلت على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.
"شل" تستكمل بيع أصول برية في مصر بـ 926 مليون دولار
قالت شركة رويال دتش شل اليوم الجمعة إنها استكملت عبر وحدتيها شل مصر وشل النمسا بيع أصول منبع في الصحراء الغربية في مصر إلى شيرون بتروليم كوربوريشن وكيرن إنرجي.
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