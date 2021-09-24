"نايك" تخفض توقعاتها للمبيعات بسبب اضطراب سلاسل الإمداد

خفضت شركة نايك الأمريكية للملابس والمستلزمات الرياضية توقعاتها بشأن حجم المبيعات في ظل تأخر عمليات الانتاج والشحن، مما يؤثر على جهود الشركة لتلبية الطلب القوي على الأحذية والمستلزمات الرياضية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن عائدات الشركة ارتفعت بنسبة 12 بالمئة إلى 12.2 مليار دولار خلال الربع السنوي المنتهي في أغسطس بعد تعديل سعر العملة، في حين كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تصل عائدات

الشركة إلى 12.5مليار دولار.

وحذرت أكبر شركة في العالم للمستلزمات الرياضية من أن مبيعاتها خلال الربع الحالي قد تتراجع لأن اغلاق بعض مصانعها يمنعها من تلبية طلبات المستهلكين.

وتعاني نايك من اضطراب في سلاسل الامداد في أسيا، وهو ما يؤثر على حركة التجارة على مستوى العالم لأسباب من بينها ارتفاع تكاليف الحاويات وزمن السفر الطويل، كما أنها تعاني من عملية الإغلاق في فيتنام، التي تعتبر

بمثابة مركز إنتاج رئيسي للشركة، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وصرح بونام جويال، المحلل السياسي بوكالة بلومبرج، بأن "المسألة برمتها تتعلق بالمخزون.. فحجم الطلب مرتفع للغاية بشكل واضح".