"علي بابا" تنوي بيع حصتها بالكامل في شبكة تلفزيونية محلية

تسعى مجموعة "علي بابا" القابضة المحدودة، لبيع حصتها بالكامل في شبكة تلفزيونية محلية، بعد تكثيف تدقيق الحكومة الصينية على وسائل الإعلام وصناعة التكنولوجيا.

ويعتزم ذراع الاستثمار في مجموعة "علي بابا" بيع حصته، وهي 5.01%، في شبكة "مانجو اكسيلنت ميديا" وهي شبكة تسويق وترفيه تلفزيونية، مقرها إقليم هونان وسط الصين.

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، أظهر الملف أن عملاق التجارة الالكترونية، الذي طرح عملية الشراء، قبل تسعة أشهر فقط، يسعى للحصول على تنازل من اتفاق يمنع الشركة من بيع أسهمها لفترة عام

واحد.