رئيس «موديرنا»: انتهاء الجائحة والخروج النهائي من الأزمة في غضون عام

"نهاية جائحة كوفيد في غضون عام"، فقرة من مقابلة صحفية دارت الكرة الأرضية خلال دقائق.هي "رسالة أمل" ألقاها رئيس شركة التقنية الإحيائية "موديرنا" في مقابلة مع صحيفة "نوي زورشر تسايتونج" السويسرية الناطقة بالألمانية أمس. في رسالته مضمون جدول زمني لإنهاء الجائحة، والخروج النهائي من الأزمة، والعودة إلى الحياة الطبيعية في غضون عام أو تقريبا. ويقدر الرئيس التنفيذي لمجموعة "موديرنا" الفرنسي، ستيفان بانسيل، أنه في غضون عام، أو في منتصف عام 2022 تحديدا، يجب أن يشهد العالم نهاية الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 4.55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية - أكثر من سبعة ملايين نسمة حسب تقديرات أخرى. وفقا له، سيكون لدى الكوكب، بحلول منتصف 2022، جرعات كافية لحماية البشرية جمعاء، ما يسمح بالعودة إلى الحياة الطبيعية.غير أنه قال: ينبغي استدعاء كبار السن والأشخاص المعرضين للخطر الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في بداية الأزمة، لتلقي تطعيم ثالث. وفقا لرئيس موديرنا، يمكن أن تختلف حملات استدعاء الأشخاص للتطعيم المعزز وفقا لأعمارهم: بالنسبة لشخص مسن - أو أي شخص ضعيف صحيا دون النظر إلى العمر - سيتطلب الأمر حقنة واحدة في السنة. بالنسبة لشخص شاب يتمتع بصحة جيدة، قد تكون هناك حاجة إلى هذا اللقاح المعزز كل ثلاثة أعوام. قال، بانسيل: في منتصف 2022 "ستكون هناك جرعات كافية لتطعيم جميع سكان الكوكب". أكد أن موديرنا تعمل على تطوير "معزز سنوي يغطي جميع أمراض الجهاز التنفسي من أصل فيروسي"، بمعنى سيحصل المرضى على حقنة واحدة تتضمن تطعيما ضد عدة فيروسات.وقال للصحيفة السويسرية: "إذا نظرت إلى التوسع في الطاقة الإنتاجية على مستوى الصناعة خلال الأشهر الستة الماضية، فستتوفر جرعات كافية بحلول منتصف العام المقبل حتى يمكن تطعيم كل شخص على وجه الأرض".يشبه، ستيفان بانسيل، أيضا الأعوام المستقبلية مع كوفيد بما يحدث مع الإنفلونزا، مع الاستدعاء المنتظم لتلقي اللقاح الضروري "لشتاء جيد"، أو دون لقاح، قد يكون الشخص عرضة "لخطر الإصابة بالمرض". يضيف رئيس الشركة، وهي ثاني أكبر مصنع للقاحات الرئيسة ضد الوباء: أن تقنية "آر إن أيه مسنجر messenger RNA" لها إمكانات هائلة في تحقيق توليفات لقاحات ضد فيروس كورونا والإنفلونزا. يقول هذه التقنية تجعل من الممكن الجمع بين لقاحات فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا. سيحصل المرضى على حقنة واحدة من اللقاحات المدمجة، لكنها ستوفر الحماية ضد العديد من الفيروسات بما في ذلك كوفيد - 19. يقول: "هذه تعادل ثورة في الأدوية، والقضاء على الأمراض وحتى الوقاية من السرطان". "ينبغي أن تكون هذه اللقاحات المركبة معروضة في السوق في 2023"، حسب تحديد رئيس شركة موديرنا. يقول: ستبدأ التجربة السريرية لهذه اللقاحات قبل نهاية العام الحالي. ويضيف أن تجربة الجزء الخاص بلقاح الإنفلونزا جارية بالفعل. لتجنب عودة الوباء، تتمثل رؤية "موديرنا" في تقديم "لقاحات متعددة التطبيقات، "مع تحديثات سنوية منتظمة" تماما "مثل الهاتف الذكي آيفون iPhone". يشرح "الأمر قائلا: كل عام سنتكيف مع سلالات العام" و"كل عام نضيف المزيد من الفيروسات مثل إضافة تطبيق إلى آيفون. أوضح أيضا، أن شركة "موديرنا" ترغب في تعزيز مقرها الأوروبي في مدينة بازل السويسرية (شمال غرب). حاليا، يعمل هناك 50 شخصا. من المتوقع أن تتضاعف الأرقام في نهاية العام وتتضاعف ثلاث مرات خلال العام المقبل. يقول، معربا عن أسفه: "ليس من السهل تجنيد موظفين مؤهلين بسرعة في أوروبا، مشيرا إلى أن ذلك يكون أسرع في الولايات المتحدة. وفقا لإحصاءات غير رسمية، تم إعطاء ستة مليارات جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم. يتم توزيع التطعيم بشكل غير متساو: حقنت البلدان "ذات الدخل المرتفع" ما متوسطه 124 جرعة لكل 100 نسمة، مقابل 4 فقط في البلدان "منخفضة الدخل".