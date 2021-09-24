الملك سلمان: نستلهم تضحيات ماضينا لحاضرنا ومستقبلنا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائما على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية".

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه".

من جانب آخر، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات التهاني من عدد من قادة دول الخليج والوطن العربي والعالم، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأعرب الملك محمد السادس ملك المغرب في برقية له بهذه المناسبة عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مشيدا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدوره في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء.

وجدد الملك محمد السادس تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، راجيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي. كما تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، من ملك المغرب، تضمنت التهاني له بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

من جانب آخر، أعرب عمران خان رئيس وزراء باكستان عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال رئيس وزراء باكستان "نيابة عن حكومتي وشعب باكستان، أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي باليوم الوطني الـ91 للمملكة، ونتمنى لهم دوام التقدم في ظل القيادة".

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، إضافة إلى برقيتي تهنئة بهذه المناسبة، من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة، من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وفي السياق ذاته، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى الملك المفدى برقيتي تهنئة، من الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.