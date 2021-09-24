كيف تعيد البنوك المركزية صلاحيتها؟ «1من 2»

قبل 50 عاما، أغلق رئيس أمريكي نافذة الذهب، وأنهى ضوابط رأس المال، وأعلن بداية عهد جديد من التمويل الذي تحكمه العولمة. بين عشية وضحاها، أعادت "صدمة نيكسون" تشكيل النظام النقدي الدولي، ثم غيرت تدريجيا من وضع القائمين على البنوك المركزية. فبدلا من العمل في خدمة الاقتصاد المحلي، بات صانعو السياسة النقدية سادة الاقتصاد العالمي الخاضع للعولمة الذي يتسم بالتوسع المالي. والحق أن هذا التطور يؤثر بصورة مباشرة في قدرتنا على معالجة مشكلتي تغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي.

رغم غموضهم التكنوقراطي، إلا أن القائمين على البنوك المركزية هم موظفون حكوميون معينون سياسيا على كشوف المرتبات الحكومية، ولا يزالون يستمدون سلطتهم من دافعي الضرائب في ولاياتهم القضائية. وكما يلاحظ بول تاكر نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، فإن "الحق في إيجاد النقود هو دائما سلطة ضريبية مستترة".

بناء على ذلك، يعد وضع المصرفيين المركزيين ودورهم الدستوري في الأساس مسألة ديمقراطية، وليست اقتصادية أو تقنية. وبصفتهم مديري المؤسسات العامة التي تحتكر إصدار العملات والسيولة، فإنهم يمتلكون أدوات قوية ومذهلة تحت تصرفهم لمجرد كونهم مدعومين بخزانات الحكومة.

سندات الخزانة بدورها، مدعومة بالموارد المالية للدولة - بما في ذلك إيرادات الضرائب - والمؤسسات العامة ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى القطاع المالي الخاص، مثل النظام القضائي المختص بإنفاذ العقود. فكلما زادت قوة المؤسسات العامة والقاعدة الضريبية لحكم سيادي ما، اتسعت صلاحيات البنك المركزي فيما يتعلق بتوليد السيولة، وارتفعت تصنيفات السندات والعملة في الدولة.

رغم سيادة أيديولوجية الأسواق الحرة منذ فترة طويلة، لطالما اعتمدت الرأسمالية على المؤسسات والموارد العامة لتحقيق مكاسب وأرباح رأس المال، تماما كما رأست البنوك المركزية دائما نظاما ماليا هجينا بين القطاعين العام والخاص. والأمر الجديد هو مدى اتساع موارد البنوك المركزية (الميزانيات العمومية) وتوظيفها في خدمة المصالح الخاصة لأسواق رأسمالية ضخمة، وغير منظمة، ومحفوفة بمخاطر جهازية عبر نظام "الظل المصرفي".

في معرض تلخيصه لتاريخ هذه التطورات، يلاحظ بنجامين براون الخبير الاقتصادي السياسي أن "أزمة الركود التضخمي في السبعينيات، إلى جانب حملة بول فولكر "رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق" ضد التضخم في الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات"، أدت إلى نقل مسؤولية السياسة النقدية بعيدا عن أولئك المسؤولين بصفة مباشرة أمام ممثلين منتخبين. ويحتج براون بأنه منذ ذلك الحين، اعتمد رأس المال الناتج عن التوسع المالي على بنوك مركزية وهيئات تحكيم "مستقلة" لحمايته "ضد الديمقراطية المحلية".

في الوقت ذاته، عمل بنك التسويات الدولية على حساب قيمة الإجراءات المالية، والنقدية، والتحوطية الكلية غير الاعتيادية التي اتبعتها البنوك المركزية منذ عام 2007 لدعم الأسواق المالية الخاصة والتخفيف من آثارها الاقتصادية السلبية. يذكر أن خبراء بنك التسويات الدولية الاقتصاديين وجدوا أن برامج البنوك المركزية المخصصة لشراء أصول خاصة شكلت نصف إجمالي المشتريات خلال هذه الفترة. وكما أوضح باحثون آخرون، فقد ذهب جزء كبير من هذه التدفقات المالية لدعم الوقود الأحفوري وقطاعات أخرى كثيفة الانبعاثات الكربونية.

الواقع: أن المبالغ الإجمالية المتضمنة في هذا الصدد ضخمة. ففي وقت سابق من هذا العام، تجاوزت الميزانية العمومية لنظام اليورو سبعة تريليونات يورو (8.3 تريليون دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وتبلغ الميزانية العمومية لبنك اليابان الآن 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما زادت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي من 4.3 تريليون دولار في منتصف آذار (مارس) 2020 إلى ذروة بلغت 8.2 تريليون دولار في أواخر تموز (يوليو) 2021. هذا يعادل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة، وهو مستوى لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية... يتبع.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2021.