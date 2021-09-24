رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي: «رؤية 2030» صنعت الفرص وسهلت ممارسة الأعمال التجارية

قال ديلانو روزفلت، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي - الأمريكي في واشنطن، إن رؤية السعودية 2030 ساعدت على تنظيم الفرص وصنعها للمستقبل، كما أنها تسهم في سهولة تنفيذ فرص العمل، مؤكدا أنها حققت عددا من الإنجازات من أبرزها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.وأوضح روزفلت، أن فكرة الانضمام إلى مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي، كانت لتقديم وتبادل الفرص بين الكيانات الأمريكية والسعودية التجارية، فضلا عن تحديد الفرص التجارية المتوافرة في السعودية.وذكر أن للمجلس رئيسان مشاركان، من الجانب السعودي رئيس مجلس الإدارة المشارك عبدالله جمعة الرئيس السابق لأرامكو، ومن الجانب الأمريكي الرئيس المشارك في الولايات المتحدة ستيف ديميتريو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جاكوبس الهندسية في الولايات المتحدة.وبشأن زياراته إلى السعودية، قال: "كانت أول زيارة لي إلى المملكة في 2005 برعاية الملك عبدالله"، مشيرا إلى أن " 2005 يوافق الذكرى الـ60 للقاء التاريخي الذي جمع جدي الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في 1945 على متن السفينة البحرية كوينسي".وأشار إلى أن "الشعب السعودي يتمتع بكرم هائل وقد حظينا بعديد من الصداقات هناك، وأصبحنا وكأننا عائلة في المملكة"، مضيفا "أهنئ الشعب السعودي بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ91".وأضاف "لقد حضرت خلال إقامتي في السعودية لـ15 عاما عديدا من الاحتفالات باليوم الوطني، ويؤسفني أنني لا أستطيع هذا العام أن أكون هناك لتجربة ذلك، لأنه شيء يجب على الجميع تجربته، فهو وقت فرح وتعبير عن النوايا الحسنة". وتأسس مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي كمنظمة غير ربحية في 1993 كنتيجة منبثقة عن اللجنة الاقتصادية المشتركة الأمريكية - السعودية، وهي مبادرة مساعدة فنية بين وزارة المالية السعودية والاقتصاد الوطني (حينها) ووزارة الخزينة الأمريكية، التي كان يرأسها وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق محمد أبا الخيل ووزير الخزينة الأمريكي لويد بنتسن.وبحسب المجلس، فقد أسهم المجلس لـ25 عاما من العمل المتواصل، بمئات الملايين من الدولارات في التجارة عبر الحدود والاستثمار في أشكال العقود ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا، والوصول إلى المعلومات وكبار صانعي القرار في كل من الحكومة والقطاع الخاص.ويلعب المجلس دورا دعويا من خلال العمل مع القطاعين العام والخاص في أمريكا والسعودية بشأن القضايا التي تؤثر في التجارة والاستثمار.ونظم المجلس وعقد مناقشات رسمية بين كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات السعودية والأمريكية والمسؤولين الحكوميين من وزارة الخارجية السعودية، والتجارة، والصحة ووزارتي الخارجية والتجارة الأمريكية. وأبلغت الآراء والتعليقات من هذه التجمعات كلتا الحكومتين من خلال أوراق السياسات والتوصيات من رجال الأعمال.ويحكمه مجلس إدارة ثنائي من خلال مكاتب في السعودية والولايات المتحدة، بقاعدة عضوية تضم ما يقرب من 250 شركة أمريكية وسعودية رائدة، حيث إن المجلس يستخدم بشكل فعال الدعم القوي للحكومتين الأمريكية والسعودية، والمعرفة العميقة بالسوق والاتصالات لتسريع وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.