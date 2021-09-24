«السياحة العالمية»: دور بارز للسعودية دوليا .. تمثل الشرق الأوسط في صناعة القرارات لأعوام

أكدت بسمة بنت عبدالعزيز الميمان، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، أهمية دور المملكة البارز في المنظمات الدولية، وذلك من خلال مشاركاتها النوعية على مختلف المستويات وإسهاماتها الكبيرة في جميع المجالات ومنها مجال السياحة.وأشارت إلى أن المملكة أسهمت في تحويل منظمة السياحة العالمية إلى وكالة متخصصة تابعة لنظام الأمم المتحدة واعتماد إدراج اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة.وأوضحت في تصريح بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، أن المملكة عضو فاعل في المجلس التنفيذي للسياحة ونائب الرئيس في دورتها الحالية، مبينة أن المملكة لأعوام عديدة تمثل منطقة الشرق الأوسط في صناعة القرارات الدولية في منظمة السياحة العالمية، كما أن المنظمة أخيرا افتتحت أول مكتب إقليمي لها في الشرق الأوسط واستضافت المملكة لأول مرة اجتماعا نظاميا للمنظمة وهو اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط (مايو 2021). وأفادت أنه على مستوى القيادات من المملكة، جرى تسجيل دخول أول مسؤول خليجي في المنظمة لتولي منصب قيادي، وهو المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة، وأول امرأة تتولى الإشراف على هذا الإقليم منذ تأسيس المنظمة، مشيرة إلى أن وجود المملكة في المنظمات هو اعتراف دولي بمكانتها وسياستها الحكيمة في اتخاذ القرارات والثقة بإدارتها للعمل الدولي.وأوضحت، أن المملكة تعمل حاليا كعضو في عدد من المجالس التنفيذية ومجالس الإدارة وفي المنظمات الدولية وهذا له دلالة رفيعة على المستوى الدولي، لأن هذه مجالس دولية لوكالات تابعة للأمم المتحدة.ولفتت الميمان النظر إلى أنه أثناء جائحة كوفيد - 19 عندما تعرض قطاع السياحة العالمي للشلل التام ‏كثفت السعودية جهودها مع منظمة السياحة العالمية وعدد من الدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم لتشكيل اللجنة الدولية للأزمات السياحية التي تضم عضوية المملكة ممثلة في وزارة السياحة، التي أيضا استضافت أعمال هذه اللجنة هذا العام.وذكرت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، أن تجربة استئناف السياحة الداخلية في صيف 2020 للمملكة كانت إحدى التجارب التي عرضت على طاولة منظمة السياحة العالمية التي استفاد منها عدد من الدول، مفيدة بأنه على المستوى الدولي سجلت المنظمة - وبالأرقام - الإجراءات والاحترازات التي طبقتها المملكة بالتعامل مع الجائحة في قطاع السياحة والإيواء والضيافة، التي كان لها أثر كبير في التقليل من التراجع الاقتصادي في عديد من القطاعات ومنها السياحة.