الأسهم السعودية تنهي جميع جلسات الأسبوع باللون الأحمر .. أطول سلسلة انخفاض منذ شهر

تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع 151 نقطة بنحو 1.3 في المائة لتغلق عند 11270 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 20 نقطة بنحو 1.3 في المائة لتغلق عند 1528 نقطة، وتداولت السوق الأسبوع في أربع جلسات نظرا إلى الجلسة الخامسة التي توافق اليوم الوطني، وفيه تتوقف السوق لإجازة رسمية. وكانت جميع جلسات الأسبوع أنهت السوق تعاملاتها على انخفاض مسجلة أطول سلسلة تراجع في شهر، وذلك في ظل عدم وجود حوافز ومخاوف من التطورات في الأسواق المالية العالمية.



الأداء العام السوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11407 نقاط وحققت أعلى نقطة عند 11434 نقطة رابحا 0.11 في المائة، بينما الأدنى عند 11239 نقطة فاقدا 1.6 في المائة. وفي نهاية جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 11270 نقطة. وتراجعت السيولة 37 في المائة بنحو 14 مليار ريال لتصل إلى 24 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 237 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 27 في المائة بنحو 394 ألف صفقة لتصل إلى مليون صفقة.



أداء القطاعات



على صعيد القطاعات ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.1 في المائة يليه "الإعلام" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.4 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 2.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 29 في المائة بقيمة سبعة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنحو 10 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 10 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المملكة" بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 11.36 ريال، يليه سهم "بي سي آي" بنحو 8.4 في المائة ليغلق عند 48.35 ريال، وحل ثالثا سهم "سبكيم العالمية" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 38.65 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الصقر للتأمين" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 14.60 ريال، يليه سهم "أسمنت اليمامة" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 29.95 ريال، وحل ثالثا سهم "عطاء التعليمية" بنحو 6.5 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية