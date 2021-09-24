النرويج أول دولة ترفع الفائدة بين الاقتصادات صاحبة العملات الأكثر تداولا

أعلن البنك المركزي في النرويج أمس، رفع معدل الفائدة، لتصبح البلاد بذلك أول دولة من بين الاقتصادات صاحبة العملات العشرة الأكثر تداولا في العالم التي تقوم برفع الفائدة بعد الأزمة.

وقرر البنك رفع معدل الفائدة الرئيس بـ25 نقطة أساس من الصفر، وهو ما توقعه 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم.

وقال أويستين أولسن محافظ البنك، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرج"، "إن الوقت قد حان لبدء تطبيع معدلات الفائدة".

وقال "خلال العام الماضي، شهدنا تعافيا قويا للاقتصاد، ونحن الآن قريبون في الواقع من مستوى طبيعي فيما يتعلق بمستوى النشاط والبطالة، التي تراجعت بشكل ملحوظ". ولفت إلى أن النرويج لديها مرونة كبيرة فيما يتعلق بالسياسة المالية، مؤكدا أن الدولة في وضع مختلف تماما عن بقية العالم.

وأشار مسؤولون إلى أنه من المرجح أن يتم إعلان الرفع التالي للفائدة في كانون الأول (ديسمبر).

وتمثل خطوة "المركزي" النرويجي حدثا بارزا في أسبوع محوري للسياسة النقدية العالمية، حيث يشهد إصدار قرارات من ما لا يقل عن 15 بنكا مركزيا تتضمن التعامل مع مراحل مختلفة من التعافي وما يرتبط بها من ارتفاع في التضخم.

وعشية تحرك النرويج، رفع المسؤولون في البرازيل سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة، كما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يبدأ قريبا تقليص مشترياته من السندات.

وتراجع معدل البطالة في النرويج بأكثر من التوقعات، ما عزز موقف البنك المركزي النرويجي، بشأن زيادة أسعار الفائدة. وانخفضت نسبة البطالة خلال الشهر الماضي إلى 2.7 في المائة، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم، يتوقعون تراجع معدل البطالة إلى 2.9 في المائة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات البنك المركزي النرويجي المنشورة في حزيران (يونيو) الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوظائف الخالية في النرويج خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 20900 وظيفة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ليصل إلى 93.2 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ 2010، بحسب بيانات مكتب الإحصاء النرويجي أمس الأول.

وعاد اقتصاد النرويج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في الربع الثاني، حيث تسببت إعادة فتح أغنى دولة في منطقة الشمال الأوروبي في زيادة في الاستهلاك.

وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء نقلا عن مكتب الإحصاءات النرويجي أخيرا، "إن إجمالي الناتج المحلي في البر الرئيس، الذي لا يشمل النفط والغاز وصناعة الشحن النرويجية، عاد تقريبا إلى مستوى شباط (فبراير) 2020 نفسه، وهي الفترة السابقة على وصول الجائحة بالكامل إلى النرويج".