مصر ستبيع سندات بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار

أظهرت وثيقة مصرفية أنه من المتوقع أن تجمع مصر اليوم ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح، والتي جرى تقليص السعر الاسترشادي لها بعد تلقي إجمالي طلبات بما يزيد عن 7.25 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 5.875% وستة بالمئة لشريحة السندات لأجل ست سنوات، وبين 7.375%و7.5% للسندات لأجل 12 عاما ونحو 8.75% للأوراق لأجل 30 عاما.

كان السعر الاسترشادي الأولي بنحو 6.125% للسندات لأجل ست سنوات، ونحو 7.625 بالمئة لشريحة 12 عاما ونحو 8.875 بالمئة لسندات الثلاثين عاما.

وبحسب (رويترز) يرتب العملية سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم.