وكالة الدواء الأوروبية: سنبت في مسألة جرعات اللقاح المعززة مطلع الشهر القادم

تبت وكالة الدواء الأوروبية في مطلع أكتوبر ما اذا كانت ستوافق على إعطاء جرعات معززة من لقاح فايزر - بايونتيك المضاد لكورونا للاشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما كما أعلن مسؤول كبير.

كما ستبت الوكالة الأوروبية في الوقت نفسه بشأن إعطاء جرعات معززة من لقاحي فايزر وموديرنا للاشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، بحسب ما أعلن مسؤول استراتيجية اللقاح ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحافي وفقا للفرنسية.