رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: رؤية 2030 صنعت الفرص وسهلت ممارسة الأعمال التجارية

قال ديلانو روزفلت، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي - الأمريكي في واشنطن، إن رؤية السعودية 2030 ساعدت في تنظيم الفرص وصنعها للمستقبل، كما أسهمت في سهولة تنفيذ فرص العمل، مؤكدا أنها حققت عددا من الإنجازات من أبرزها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

وأوضح روزفلت، إن فكرة الانضمام إلى مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي، كانت لتقديم وتبادل الفرص بين الكيانات الأمريكية والسعودية التجارية، فضلا عن تحديد الفرص التجارية المتوفرة في السعودية.

وذكر أن للمجلس رئيسان مشاركان، من الجانب السعودي رئيس مجلس الإدارة المشارك عبدالله جمعة الرئيس السابق لأرامكو، ومن الجانب الأمريكي الرئيس المشارك في الولايات المتحدة ستيف ديميتريو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جاكوبس الهندسية في الولايات المتحدة.

وبشأن زياراته إلى السعودية، قال "كانت أول زيارة لي إلى المملكة في عام 2005 برعاية الملك عبدالله رحمه الله"، مشيرا إلى أن "عام 2005 يوافق الذكرى الستين للقاء التاريخي الذي جمع جدي الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودي في عام 1945 على متن السفينة البحرية كوينسي".

وأشار إلى أن "الشعب السعودي يتمتع بكرم هائل وقد حظينا بالعديد من الصداقات هناك، وأصبحنا وكأننا عائلة في المملكة"، مضيفا "أهنئ الشعب السعودي بمناسبة حلول ذكرة اليوم الوطني الـ 91".

وأضاف "لقد حضرت خلال إقامتي في السعودية لمدة 15 عاما العديد من الاحتفالات باليوم الوطني، ويؤسفني أنني لا أستطيع هذا العام أن أكون هناك لتجربة ذلك، لأنه شيء يجب على الجميع تجربته فأنه وقت فرح والتعبير عن النوايا الحسنة".

وتأسس مجلس الأعمال الأمريكي السعودي كمنظمة غير ربحية في عام 1993 كنتيجة منبثقة عن اللجنة الاقتصادية المشتركة الأمريكية السعودية، وهي مبادرة مساعدة فنية بين وزارة المالية السعودية والاقتصاد الوطني (حينها) ووزارة الخزانة الأمريكية التي كان يرأسها وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق محمد أبا الخيل ووزير الخزانة الأمريكي لويد بنتسن.

وبحسب المجلس، أسهم المجلس لمدة 25 عامًا من العمل المتواصل، بمئات الملايين من الدولارات في التجارة عبر الحدود والاستثمار في أشكال العقود ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا، والوصول إلى المعلومات وكبار صانعي القرار في كل من الحكومة والقطاع الخاص.

ويلعب المجلس دورًا دعويًا من خلال العمل مع القطاعين العام والخاص في أمريكا والسعودية بشأن القضايا التي تؤثر على التجارة والاستثمار.

ونظم المجلس وعقد مناقشات رسمية بين كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات السعودية والأمريكية والمسؤولين الحكوميين من وزارة الخارجية السعودية ، التجارة ، والصحة ووزارتي الخارجية والتجارة الأمريكية. وأبلغت الآراء والتعليقات من هذه التجمعات كلا الحكومتين من خلال أوراق السياسات والتوصيات من رجال الأعمال.

ويحكمه مجلس إدارة ثنائي من خلال مكاتب في السعودية والولايات المتحدة، بقاعدة عضوية تضم ما يقرب من 250 شركة أمريكية وسعودية رائدة، حيث إن المجلس يستخدم بشكل فعال الدعم القوي للحكومة الأمريكية والسعودية، والمعرفة العميقة بالسوق والاتصالات لتسريع سرعة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.