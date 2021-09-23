بـ 900 ألف طن .. "الحبوب" أكبر طاقة تخزين في الشرق الأوسط

تعد المؤسسة العامة للحبوب أحد القطاعات التي أولتها القيادة الرعاية والاهتمام لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية في دعم الأمن الغذائي حيث رفعت المؤسسة طاقاتها التخزينية لتصبح أكبر الطاقات التخزينية للحبوب في الشرق الأوسط، بإضافة طاقات بنحو 900 ألف طن خلال الفترة من 2015 إلى 2021 وبتكاليف بلغت 2.5 مليار ريال ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية إلى 3.5 ملايين طن موزعة على 15 فرعا في مناطق المملكة.

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة أنه انطلاقا من برامج وخطط ومستهدفات رؤية 2030 تم تخصيص قطاع المطاحن بالكامل الذي يهدف إلى المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك حيث تم استكمال تخصيص القطاع ببيع شركات المطاحن. وستنعكس بإذن الله على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال تحسين الأداء وتطوير صناعة الدقيق ومشتقات القمح الأخرى وتقديم المنتجات الجديدة.