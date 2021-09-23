مع انحسار مخاوف "إيفرجراند" .. أسهم أوروبا تصعد لليوم الثالث

صعدت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي مع تحسن المعنويات العالمية بعد انحسار المخاوف حيال شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند التي تعاني من أزمة مالية في حين ينتظر المستثمرون أحدث مجموعة من مسوح السوق.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش في طريقه لتحقيق مكاسب قوية في نهاية الأسبوع. وصعدت أسهم آسيا بعدما قفز سهم إيفرجراند 30 في المائة إذ سعى رئيس الشركة لطمأنة المستثمرين. ومع ذلك تراجعت أسهم الشركة 20.4 في المائة.

ومن المقرر أن تصدر قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في سبتمبر وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم فيما يترقب المستثمرون أي مؤشرات على النمو ومسار السياسات النقدية.

وزاد سهم البريد البريطاني 1.5 في المائة بعد أن توقعت زيادة في أرباح التشغيل في النصف الأول مع استفادتها من ارتفاع إيرادات الطرود. وارتفعت أسهم قطع غيار السيارات الفرنسية فوريسيا 3.2 في المائة رغم أنها خفضت أهدافها المالية لـ 2021 بسبب التراجع الحاد بإنتاج السيارات في أنحاء العالم.