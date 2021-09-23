رونالدو يجتاز ميسي ويتصدر قائمة الأعلى دخلا بـ 125 مليون دولار

اجتاز كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد غريمه ليونيل ميسي في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم دخلا وفقا لمجلة فوربس، بينما جاء المصري محمد صلاح بشكل مفاجئ في المركز الخامس.

وعاد رونالدو (36 عاما) إلى يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس بعد 12 عاما من رحيله، بينما رحل ميسي عن نادي طفولته برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقالت فوربس إن رونالدو، وهو من بين أكثر الرياضيين شعبية بامتلاك أكثر من 500 مليون متابع عبر فيسبوك وإنستجرام وتويتر، من المنتظر أن يحصد 125 مليون دولار قبل خصم الضرائب في موسم 2021-2022، منها 70 مليون دولار من راتبه والمكافآت الإضافية في يونايتد.

ويأتي باقي المبلغ من عقود الإعلانات والرعاية مع شركات مثل نايكي وهيربالايف وكلير وعلامته التجارية الخاصة (سي.آر7).

أما ميسي، الذي كان يتصدر القائمة العام الماضي، فسيحصل على 75 مليون دولار كراتب إلى جانب 35 مليون دولار من عقود الإعلانات والرعاية ليصل إجمالي دخله إلى 110 ملايين دولار.

ويأتي البرازيلي نيمار، زميل ميسي السابق في برشلونة والذي وقع على عقد جديد للبقاء في باريس سان جيرمان حتى 2025، في المركز الثالث بإجمالي دخل يبلغ 95 مليون دولار.

ويحتل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان المركز الرابع بإجمالي 43 مليون دولار، فيما يحتل صلاح هداف ليفربول المركز الخامس بإجمالي 41 مليون دولار.

وفيما يلي قائمة أعلى عشرة لاعبين دخلا وفقا لفوربس:

1- كريستيانو رونالدو - 125 مليون دولار

2- ليونيل ميسي - 110 ملايين دولار

3- نيمار - 95 مليون دولار

4- كيليان مبابي - 43 مليون دولار

5- محمد صلاح - 41 مليون دولار

6- روبرت ليفاندوفسكي - 35 مليون دولار

7- أندريس إنيستا - 35 مليون دولار

8- بول بوجبا - 34 مليون دولار

9- جاريث بيل - 32 مليون دولار

10-إيدن هازارد - 29 مليون دولار