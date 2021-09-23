لدعم جاذبية مركزها ومنع تشوهات المنافسة .. سويسرا تخطط لتنظيم الاستحواذات الأجنبية

أعلنت سويسرا عن خطط لتنظيم عملية الاستحواذ على الشركات السويسرية من قبل أموال الدول الأجنبية أو صناديق قريبة من الدولة بشكل أفضل. وحددت الحكومة أمس الخطوط الرئيسة للرقابة على الاستثمار الأجنبي في البلاد، وأكدت ضرورة وضع مشروع قانون للتشاور بشأنه في نهاية آذار (مارس) 2022.هذا الموضوع ليس حديثا، يعود إلى آذار (مارس) 2020، عندما تبنى برلمانيون، قبيل ظهور وباء كوفيد - 19، اقتراحا لحماية الاقتصاد السويسري. غير أن خشيتها من الاتجاه الدولي وقوانينه المتعلقة بالاستثمار، اعترضت الحكومة على النص، فكان لزاما عليها تقديم مشروع مضاد. ها هي أقرت أمس خططا لفعل ذلك.على الرغم من تقديم مشروعها، تجادل الحكومة بأنه لا ينبغي وضع مزيد من السيطرة والقيود على الاستثمارات الأجنبية في البلاد، قائلة إن نسبة تكلفة الشراء والاستحواذ إلى الفائدة المترتبة عنها "متدنية".وتؤكد أن لوائح ضوابط الاستثمار سارية المفعول وهي "كافية" لمواجهة أي تهديدات بشكل فعال، وأن المراقبة البسيطة كافية، وأن سياسة الانفتاح للاستثمار الأجنبي أمر بالغ الأهمية لسويسرا كموقع تجاري ولازدهار السكان.وتواصل الحكومة، أن الحد من تدفقات رأس المال في سويسرا من شأنه أن يزيد العبء الإداري على الشركات المعنية وعدم اليقين بالنسبة للمستثمرين، وسيضعف جاذبية المركز الاقتصادي السويسري. في المقابل، فإن الإستثمار يزود الشركات السويسرية بتدفق كاف لرأس المال والمعرفة، ما يسهم في القيمة المضافة وكذلك في الحفاظ على الوظائف وتأسيس الجديدة منها. لذلك يجب الحفاظ على انفتاح سويسرا وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب.مع ذلك، فإن الحكومة تدرك المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار المباشر. لهذا السبب فإنها وضعت نقاطا أرسلتها إلى مجلس النواب مؤكدة أنه ينبغي أن تجعل اللوائح الجديدة من الميسور القضاء فعليا على أي مخاطر تهدد الأمن القومي تنشأ عند الاستحواذ على الشركات من قبل جهات أجنبية معادية، مع ضمان السيطرة على التهديدات المحتملة للنظام أو الأمن.وأكدت أيضا أنه ينبغي الإعلان عن أي عملية شراء من قبل مستثمري الدولة الأجانب أو الصناديق القريبة من الدولة والموافقة عليها بغض النظر عن طبيعة الفرع الاقتصادي. أضافت في لغة مطمئنة أن وزارة الاقتصاد ستكون مسؤولة عن تنفيذ ضوابط الاستثمار والشراء والاستحواذ.وأوضحت الحكومة أنه يجب تحديد الميادين التي سيطبق عليها نظام الإخطار والترخيص الإلزامي في حالة الاستحواذ. لكن من الأمور المثيرة التي يواجهها التشريع المقبل مسألة تحديد ما إذا كانت شركة فرعية سويسرية تابعة لمجموعة شركات أجنبية ستعد بمنزلة شركة محلية مستهدفة.وذكرت أنه ينبغي على القواعد الجديدة أن تمنع أيضا التشوهات الرئيسة للمنافسة، في حالة استحواذ مستثمري الدولة الأجانب أو القريبين من الدولة على ممتلكات سويسرية حيث يحتمل أن يتمتع هؤلاء بميزة حاسمة من حيث التمويل.وقالت إن الأغلبية العظمى من الشركات التي توفر البنية التحتية الحيوية هي أيضا مملوكة للدولة بالفعل، وهذا هو أفضل حماية ضد النفوذ الأجنبي. يمكن للمشرع فقط أن يضع الأساس الضروري لبيع مثل هذه الأعمال.وأوضحت الحكومة أيضا أنها ستولي مزيدا من التركيز على قضية "المعاملة بالمثل" والنظر في التدابير المستهدفة لتحسين مرونة تقنية المعلومات في البنى التحتية الحيوية ضد الأنشطة الأجنبية التعسفية.وفيما يتعلق بالمصارف، فإن عملية الاستحواذ على المصارف ذات الأهمية النظامية والبنى التحتية تخضع لشروط صارمة وضعتها الأسواق المالية تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة على السوق المالية. كما تخضع البنى التحتية للأسواق المالية ذات الأهمية النظامية أيضا لإشراف المصرف الوطني السويسري.على الرغم من ذلك، أبدى برلمانيون وأعضاء في مجلس الشيوخ قلقا بشأن "الاستثمارات المتزايدة في سويسرا للشركات القريبة من الدولة الصينية على وجه الخصوص"، وما ينجم عن ذلك من مخاطر. ويقول هؤلاء: إن الاستحواذ يسمح أحيانا للشركات الأجنبية بمصادرة الأسرار الصناعية وطرق الإدارة والتسويق، وغيرها.تتعلق مخاوف السلطة التشريعية في مسائل الشراء أو الاستحواذ أن يعرض البنية التحتية الحيوية للأعمال التجارية لخطر الأمن القومي، مثلا فشل شركة تقدم خدمة أساسية، أو اعتماد الجيش السويسري على موردي أجزاء أساسية من التسلح، أو اعتماد خدمات الدولة على موردي أنظمة أمن الحاسوب، أو تسرب البيانات الحساسة بشكل خاص. تنبع هذه المخاوف من استحواذ الشركات الصينية على شركة سينجينتا أو جيتيجروب.في الواقع لا يوجد في سويسرا تشريع متكامل لمراقبة الاستثمار أو حواجز تحول دون عمليات الاستحواذ الأجنبية، لكن هناك قيود منتشرة في العديد من القوانين الاتحادية. لهذا دعا برلمانيون إلى إنشاء هيكل إداري جديد يضم هيئة إشرافية واضحة تتعلق بالاستحواذ على الشركات السويسرية من قبل رأس المال الأجنبي.عموما تعد سويسرا واحدة من الوجهات الرائدة في العالم للاستثمار المباشر. في 2017، بلغت مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر 1208 مليارات دولار. على العكس من ذلك، بلغت أسهم الاستثمار السويسري المباشر في الخارج 1364 مليار دولار.